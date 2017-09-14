Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року перебувало в обігу (інфографіка).
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43
В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року перебувало в обігу (інфографіка).
Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43
По копейкам у меня большие сомнения......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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