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В НБУ відзвітували, скільки
готівки на початок 2018 року...

В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43

В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року перебувало в обігу (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43

По копейкам у меня большие сомнения......
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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