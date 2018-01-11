Політик розповіла про можливі наслідки розриву торгових відносин України з РФ.
Дивися повний текст Геращенко розповіла, чому Україна не "обрубала" торгівлю з Росією.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:57
Геращенко розповіла, чому Україна не "обрубала" торгівлю...
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Дивися повний текст Геращенко розповіла, чому Україна не "обрубала" торгівлю з Росією.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:57
ОК, я розумію, що важко одразу відмовитися від закупівель у Росії стратегічних позицій, напр ТВЕЛи для АЕС. Але зубну пасту Новий Жечуг, побутову хімію Ушастий Нянь і Сарма, Майский чай, і таку іншу фігню можна було б і не купувати? Заміну для таких товарів на українські та європейські аналоги можна знайти дуже легко. Але ще легше знайти потрібні відмазки і далі барижити товарами країни-агресора. Для наших "бізнесменів" гроші не пахнуть.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:49
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:37
В аптеке московский глицин, официально завезенный в Украину - 36 грн., киевский глицисед (полный аналог) -49. Агрессор скромнее местных барыг. Как такое может быть, что отечественный товар дороже импорта?
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