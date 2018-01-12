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"Укравтодор" назвав дороги,
які відремонтують цього року

"Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:45

"Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року

Пропонуємо до обговорення:
Також почнеться реконструкція Північного обходу Житомира і продовжиться реконструкція дороги на ділянці Лубни - Полтава.

Дивися повний текст "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:45

М-05 (Киев – Одесса) так долго ремонтируют, что пока закончат эту дорогу её снова нужно будет ремонтировать...
Cler
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