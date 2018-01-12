Також почнеться реконструкція Північного обходу Житомира і продовжиться реконструкція дороги на ділянці Лубни - Полтава.
Дивися повний текст "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:45
"Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року
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Дивися повний текст "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують цього року.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:45
М-05 (Киев – Одесса) так долго ремонтируют, что пока закончат эту дорогу её снова нужно будет ремонтировать...
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