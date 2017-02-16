Винахідник Макс Ліппе приїхав із Нью-Йорка в Лас-Вегас на CES на велосипеді через всю Америку, відмахавши понад 4,5 тисячі км за 10 днів.
Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
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Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07
Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...
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Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07
а чем отличается-то, от китайских мотор-колес, что уж года 3 как продают на каждом углу?
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