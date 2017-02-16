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Суперколесо перетворить велосипед
на електроскутер за 30...

Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07

Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...

Пропонуємо до обговорення:
Винахідник Макс Ліппе приїхав із Нью-Йорка в Лас-Вегас на CES на велосипеді через всю Америку, відмахавши понад 4,5 тисячі км за 10 днів.

Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07

а чем отличается-то, от китайских мотор-колес, что уж года 3 как продают на каждом углу?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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