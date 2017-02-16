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Суперколесо перетворить велосипед
на електроскутер за 30...

Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07

Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...

Пропонуємо до обговорення:
Винахідник Макс Ліппе приїхав із Нью-Йорка в Лас-Вегас на CES на велосипеді через всю Америку, відмахавши понад 4,5 тисячі км за 10 днів.

Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07

а чем отличается-то, от китайских мотор-колес, что уж года 3 как продают на каждом углу?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:22

отличается этот д***** тем, что тут батареи ТОЖЕ внутри колеса. Что еще больше ухудшает управляемость и реакцию на ямы.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:24

они проводные обычно, качество изготовления просто ужасное, качество электроники уже среднее, но она довольно примитивная, ПО к ней идет неустойчивое к ошибкам...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Китайский велик с колесом стоит 300 баксов, а тут только за колесо 800 отдать
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 20:03

  civ написав:Китайский велик с колесом стоит 300 баксов, а тут только за колесо 800 отдать


А ещё права категории А1 надо купить, номер и ОСАГО.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:21

  arheops написав:отличается этот д***** тем, что тут батареи ТОЖЕ внутри колеса. Что еще больше ухудшает управляемость и реакцию на ямы.

гироскоп? не, не слыхали :mrgreen:
ps зато по прямой аки по рельсам: главно выбрать правильный напрямок с утра и.. за горизонт)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:25

  buratinyo написав:они проводные обычно, качество изготовления просто ужасное, качество электроники уже среднее, но она довольно примитивная, ПО к ней идет неустойчивое к ошибкам...

зачем вообще ПО, грубо говоря, батарейке, реостату и моторчику?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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