Винахідник Макс Ліппе приїхав із Нью-Йорка в Лас-Вегас на CES на велосипеді через всю Америку, відмахавши понад 4,5 тисячі км за 10 днів.
Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
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Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07
Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...
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Дивися повний текст Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30 секунд (відео).
Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07
а чем отличается-то, от китайских мотор-колес, что уж года 3 как продают на каждом углу?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 13 січ, 2018 09:22
отличается этот д***** тем, что тут батареи ТОЖЕ внутри колеса. Что еще больше ухудшает управляемость и реакцию на ямы.
Додано: Суб 13 січ, 2018 09:24
они проводные обычно, качество изготовления просто ужасное, качество электроники уже среднее, но она довольно примитивная, ПО к ней идет неустойчивое к ошибкам...
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Додано: Суб 13 січ, 2018 11:23
Китайский велик с колесом стоит 300 баксов, а тут только за колесо 800 отдать
Додано: Суб 13 січ, 2018 20:03
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:21
гироскоп? не, не слыхали
ps зато по прямой аки по рельсам: главно выбрать правильный напрямок с утра и.. за горизонт)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 14 січ, 2018 02:25
зачем вообще ПО, грубо говоря, батарейке, реостату и моторчику?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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