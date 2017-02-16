Суперколесо перетворить велосипед на електроскутер за 30...

Додано: Суб 13 січ, 2018 02:07

а чем отличается-то, от китайских мотор-колес, что уж года 3 как продают на каждом углу?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!