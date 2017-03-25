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Мер Києва представив
нові трамваї PESA

Мер Києва представив нові трамваї PESA
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29

Мер Києва представив нові трамваї PESA

Пропонуємо до обговорення:
Мер також проїхався в одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівській лінії швидкісного трамваю.

Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29

Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 02:01

  noyesnoyes написав:Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю


сегодня там был по пути на работу - приятно что эскалатор наконец починили.
galex
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