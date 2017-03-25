Мер також проїхався в одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівській лінії швидкісного трамваю.
Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29
Мер Києва представив нові трамваї PESA
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Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
Додано: Вів 16 січ, 2018 02:01
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