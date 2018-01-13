Мер також проїхався в одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівській лінії швидкісного трамваю.
Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29
Мер Києва представив нові трамваї PESA
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
Додано: Вів 16 січ, 2018 02:01
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:45
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:05
для тех, кто давно выезжал за пределы крупных городов - примерно так выглядит немалая часть нашей страны и ее население.
Додано: Вів 16 січ, 2018 20:04
Додано: Суб 20 січ, 2018 05:22
galex
В контексте сказанного Вами: "...Кличко представил новые трамваи...". Так вот, большая часть Украины только представляет себе новый транспорт, в реальности ездит на маршрутках, которые сначала убивались в Киеве, затем в каком другом крупном городе, затем в городе поменьше... И так по иерархии до городов в 10-15 тыс. населения, где (преимущественно) проезды вместо дорог, на которых можно встретить иногда столь уникальную (по раритетности и техническому состоянию) технику, что возникает непреодолимое желание ходить пешком
Додано: Суб 20 січ, 2018 05:28
megabrualdeath
Київ узагалі ніщо не виправдовує. У нас уже чітко окреслилися властиві африканським країнам тенденції (імітація громадянського суспільства, імітація незалежності за зовнішнього управління, відсутність соціальних ліфтів, непролазна корупція за сто метрів від установи, що з неб бореться, не кажучи вже за 50 км, а ще інтелектуальна імпотенці більшості населення, яким зручно маніпулювати) - так от, уже не за горами момент, коли з'явиться політична сила, яка скаже: Київ зжер усе наше сало. Пам'ятаєте, таке тулили перед референдумом 1991-го року про Москву, те саме говорили про Київ у ході інтервенції на Донбас. Так от, коли якась така політсила вирішить, що Київ - зло, у нас буде щось на зразок різанини тутсі у Руанді. Тож так, Київ ніщо не виправдовує)))
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