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Мер Києва представив
нові трамваї PESA

Мер Києва представив нові трамваї PESA
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29

Мер Києва представив нові трамваї PESA

Пропонуємо до обговорення:
Мер також проїхався в одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівській лінії швидкісного трамваю.

Дивися повний текст Мер Києва представив нові трамваї PESA.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 08:29

Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 02:01

  noyesnoyes написав:Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю


сегодня там был по пути на работу - приятно что эскалатор наконец починили.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:14

сегодня тестил песовский вайфай - работает, скорость хорошая.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:45

  noyesnoyes написав:Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю

Існуючий пішохідний шлях на Старовокзальну від метро Вокзальна це жах, одні справжні бариги, жахлива підлога, жахливий спуск, все якесь занедбане. Соромно!
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:05

  megabrualdeath написав:
  noyesnoyes написав:Ще б його хтось повів у перехід з київ-пас до шв. трамваю

Існуючий пішохідний шлях на Старовокзальну від метро Вокзальна це жах, одні справжні бариги, жахлива підлога, жахливий спуск, все якесь занедбане. Соромно!


для тех, кто давно выезжал за пределы крупных городов - примерно так выглядит немалая часть нашей страны и ее население.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:04

  galex написав: для тех, кто давно выезжал за пределы крупных городов - примерно так выглядит немалая часть нашей страны и ее население.

Київ цей факт не виправдовує.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 05:22

galex

В контексте сказанного Вами: "...Кличко представил новые трамваи...". Так вот, большая часть Украины только представляет себе новый транспорт, в реальности ездит на маршрутках, которые сначала убивались в Киеве, затем в каком другом крупном городе, затем в городе поменьше... И так по иерархии до городов в 10-15 тыс. населения, где (преимущественно) проезды вместо дорог, на которых можно встретить иногда столь уникальную (по раритетности и техническому состоянию) технику, что возникает непреодолимое желание ходить пешком
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 05:28

megabrualdeath

Київ узагалі ніщо не виправдовує. У нас уже чітко окреслилися властиві африканським країнам тенденції (імітація громадянського суспільства, імітація незалежності за зовнішнього управління, відсутність соціальних ліфтів, непролазна корупція за сто метрів від установи, що з неб бореться, не кажучи вже за 50 км, а ще інтелектуальна імпотенці більшості населення, яким зручно маніпулювати) - так от, уже не за горами момент, коли з'явиться політична сила, яка скаже: Київ зжер усе наше сало. Пам'ятаєте, таке тулили перед референдумом 1991-го року про Москву, те саме говорили про Київ у ході інтервенції на Донбас. Так от, коли якась така політсила вирішить, що Київ - зло, у нас буде щось на зразок різанини тутсі у Руанді. Тож так, Київ ніщо не виправдовує)))
max_us_ua
 
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