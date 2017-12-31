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Майже половина українців
назвали боротьбу з корупцією...

Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:34

Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість українців (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% - повністю провальною.

Дивися повний текст Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією провальною.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:34

А борьбы фактически и не было.Был театрализованный пиар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:29

Сама борьба с коррупцией как раз идет полным ходом. Это результаты провальные.
Правительство ведь обещало бороться с коррупцией, а не побороть ее :)
deniska
 
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