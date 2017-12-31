Переважна більшість українців (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% - повністю провальною.
Дивися повний текст Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією провальною.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 09:34
Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина українців назвали боротьбу з корупцією провальною.
Додано: Суб 13 січ, 2018 11:29
Не соглашусь, сама борьба с коррупцией как раз идет полным ходом. Это результаты провальные. Правительство ведь обещало бороться с коррупцией, а не побороть ее. И оно борется, каждый день, не покладая рук. А побороть коррупцию никто и не обещал.
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