У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

Додано: Суб 13 січ, 2018 12:57

Заголовок доставляет - "резко подешевеют". Внутри уже "постепенно будут дешеветь"...



Собственно, в подобных статьях нет никакого смысла уже давно.



Тренд снижения стоимости недвижимости в Украине начался более 9 лет назад в конце 2008 с началом мирового финансового кризиса.



Но не остановился в 2010-2011, как во всем остальном мире, потому что предпосылки его были иные - глобальный кризис был лишь спусковым крючком.



Настоящая причина в демографическом кризисе, которому, увы, не видно конца.



Уже дюжину раз писал, но повторять нужно, потому что это огромная проблема - Украина терят по 1% в год населения вследствие трудовой эмиграции и естественной убыли (смертность превышает рождаемость).



Естественно, что спрос на жилье имеет прямую корреляцию с динамикой населения, скорректированной еще и на динамику платежеспособного спроса. Если взять потерю трудоспособных ресурсов (то есть именно тех, кто способен делать такие покупки), то здесь цифры еще более пугающие - минус 2% в год.



Снижение органического спроса на недвижимость не перекрывает даже тренд урбанизации, который лишь незначительно сглаживает ситуацию на рынках жилья больших городов.



Пожалуй, единственным в стране исключением является Киев, где динамика населения положительная.



В общем и целом длинный демографический тренд поддерживает длинный тренд снижения цен на жилье. Поскольку потеря населения поступательная, то и снижение цены поступательное.



Периодически тренд усугубляется еще такими "радостями" как девальвация и остановка кредитования, усиливающими давление на цену.



Подводя итоги, тренд на снижение стоимости продолжится и в будущем. Не только на 2018, но и далее, пока не приостановится падение количества населения. Независимо от объема предложения нового жилья и стабильности/нестабильности гривны. Эти явления лишь влияют на скорость падения - она будет то ускоряться, то замедляться...