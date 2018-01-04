Вторинний ринок столичного житла готується до обвалу цін.
Дивися повний текст У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38
У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири.
Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38
Какой-то неправильный директор, нужно писать "буиттокодорожать" и если что "рынок ответит повышением цены". Всё остальное - ложь.
Додано: Суб 13 січ, 2018 10:51
Аренда вниз под плинтус?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 13 січ, 2018 11:05
это ни о чем... старые панельки и хрущи пока сильно переоценены.
рост стоимости коммуналки будет давить аренду, мечты не работать, а шиковать с аренды не сбудутся.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Суб 13 січ, 2018 11:24
back in USSR
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:03
Очень смешно, хотел бы я посмотреть на падение на четверть хрущей у самого метро.
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:12
Я прочитал эту новость как "в 2018 снизится порог входа в бизнес "сдача хат в аренду" Хорошая новость для нищебродов - смогут купить себе хату (это я так стебусь, есичё ). А лендлорды реально смогут прикупить себе бабушатников и совкошлачка
Я не знаю как там у кыйовах, а вот у нас на Буковине из за этого обвала появился шанс купить хату даже у таких беглых нищебродов как Чем мы и пользуемся! И это же супер. Надоело жить на съёмной хате, йопт.
Всё просто.
Додано: Суб 13 січ, 2018 12:57
Заголовок доставляет - "резко подешевеют". Внутри уже "постепенно будут дешеветь"...
Собственно, в подобных статьях нет никакого смысла уже давно.
Тренд снижения стоимости недвижимости в Украине начался более 9 лет назад в конце 2008 с началом мирового финансового кризиса.
Но не остановился в 2010-2011, как во всем остальном мире, потому что предпосылки его были иные - глобальный кризис был лишь спусковым крючком.
Настоящая причина в демографическом кризисе, которому, увы, не видно конца.
Уже дюжину раз писал, но повторять нужно, потому что это огромная проблема - Украина терят по 1% в год населения вследствие трудовой эмиграции и естественной убыли (смертность превышает рождаемость).
Естественно, что спрос на жилье имеет прямую корреляцию с динамикой населения, скорректированной еще и на динамику платежеспособного спроса. Если взять потерю трудоспособных ресурсов (то есть именно тех, кто способен делать такие покупки), то здесь цифры еще более пугающие - минус 2% в год.
Снижение органического спроса на недвижимость не перекрывает даже тренд урбанизации, который лишь незначительно сглаживает ситуацию на рынках жилья больших городов.
Пожалуй, единственным в стране исключением является Киев, где динамика населения положительная.
В общем и целом длинный демографический тренд поддерживает длинный тренд снижения цен на жилье. Поскольку потеря населения поступательная, то и снижение цены поступательное.
Периодически тренд усугубляется еще такими "радостями" как девальвация и остановка кредитования, усиливающими давление на цену.
Подводя итоги, тренд на снижение стоимости продолжится и в будущем. Не только на 2018, но и далее, пока не приостановится падение количества населения. Независимо от объема предложения нового жилья и стабильности/нестабильности гривны. Эти явления лишь влияют на скорость падения - она будет то ускоряться, то замедляться...
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:24
Пламенный привет Олежке Приходько из конторы Гринлох)
Надеюсь у него все будет только дорожать)
На правах рекламы конечно!
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:38
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