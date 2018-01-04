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У 2018 році в Києві різко
подешевшають старі квартири

У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38

У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

Пропонуємо до обговорення:
Вторинний ринок столичного житла готується до обвалу цін.

Дивися повний текст У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38

Какой-то неправильный директор, нужно писать "буиттокодорожать" и если что "рынок ответит повышением цены". Всё остальное - ложь.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:51

Аренда вниз под плинтус?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:05

падать в рамках 5-15%


это ни о чем... старые панельки и хрущи пока сильно переоценены.
рост стоимости коммуналки будет давить аренду, мечты не работать, а шиковать с аренды не сбудутся.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:24

  R2 написав:У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири[/url].

А новые что, подоражают?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:03

Очень смешно, хотел бы я посмотреть на падение на четверть хрущей у самого метро.
in2015
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:12

Я прочитал эту новость как "в 2018 снизится порог входа в бизнес "сдача хат в аренду" :D Хорошая новость для нищебродов - смогут купить себе хату (это я так стебусь, есичё :lol:). А лендлорды реально смогут прикупить себе бабушатников и совкошлачка :D

Я не знаю как там у кыйовах, а вот у нас на Буковине из за этого обвала появился шанс купить хату даже у таких беглых нищебродов как 8) Чем мы и пользуемся! И это же супер. Надоело жить на съёмной хате, йопт.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:57

Заголовок доставляет - "резко подешевеют". Внутри уже "постепенно будут дешеветь"...

Собственно, в подобных статьях нет никакого смысла уже давно.

Тренд снижения стоимости недвижимости в Украине начался более 9 лет назад в конце 2008 с началом мирового финансового кризиса.

Но не остановился в 2010-2011, как во всем остальном мире, потому что предпосылки его были иные - глобальный кризис был лишь спусковым крючком.

Настоящая причина в демографическом кризисе, которому, увы, не видно конца.

Уже дюжину раз писал, но повторять нужно, потому что это огромная проблема - Украина терят по 1% в год населения вследствие трудовой эмиграции и естественной убыли (смертность превышает рождаемость).

Естественно, что спрос на жилье имеет прямую корреляцию с динамикой населения, скорректированной еще и на динамику платежеспособного спроса. Если взять потерю трудоспособных ресурсов (то есть именно тех, кто способен делать такие покупки), то здесь цифры еще более пугающие - минус 2% в год.

Снижение органического спроса на недвижимость не перекрывает даже тренд урбанизации, который лишь незначительно сглаживает ситуацию на рынках жилья больших городов.

Пожалуй, единственным в стране исключением является Киев, где динамика населения положительная.

В общем и целом длинный демографический тренд поддерживает длинный тренд снижения цен на жилье. Поскольку потеря населения поступательная, то и снижение цены поступательное.

Периодически тренд усугубляется еще такими "радостями" как девальвация и остановка кредитования, усиливающими давление на цену.

Подводя итоги, тренд на снижение стоимости продолжится и в будущем. Не только на 2018, но и далее, пока не приостановится падение количества населения. Независимо от объема предложения нового жилья и стабильности/нестабильности гривны. Эти явления лишь влияют на скорость падения - она будет то ускоряться, то замедляться...
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:24

Пламенный привет Олежке Приходько из конторы Гринлох)
Надеюсь у него все будет только дорожать)
На правах рекламы конечно!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:38

  straponesa написав:Пламенный привет Олежке Приходько из конторы Гринлох) Надеюсь у него все будет только дорожать) На правах рекламы конечно!

Гринлоххх это было красиво... :-)))
pp169659
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