У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири
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Большинство людей очень инертные и непомерно жадные. Выставив цены десятилетней давности, уперлись рогом в стену и собирают коммунальные долги, мечтая о богатом тупом покупателе. Но вот только вся проблема в том, что таких уже не осталось. Основная масса выехала, а остальные люди с деньгами довольно таки умны, и разбираются в ценах и общем направлении рынка недвижимости. Так что самый простой способ увидеть в продаже квартиры по реальным ценам- это заставить оплачивать долги, и не давать годами ничего не платить и морозиться. Вот только когда человек поймет, что нужно продавать по реальной цене, именно по той, по которой купят. Иначе просто даром отберут за долги. И только тогда все мечтатели выйдут на рынок и перестанут выставлять заоблачные хотелки. То же самое касается и аренды. А то привыкли нифига не платить, и ждать, пока арендатор вселится и все их долги погасит. А про то, что к этому арендатору могут по решению суда с конфискацией имущества приехать они конечно молчат. А если у человека вещи дорогие или техника своя хорошая? Потом же ничего никому доказать уже не удастся. Вот так случайно откроет двери, и будет потом спать на полу, лишившись всего, что с собой привез. А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.
big539 написав:Я прочитал эту новость как "в 2018 снизится порог входа в бизнес "сдача хат в аренду" Хорошая новость для нищебродов - смогут купить себе хату (это я так стебусь, есичё ). А лендлорды реально смогут прикупить себе бабушатников и совкошлачка
Я не знаю как там у кыйовах, а вот у нас на Буковине из за этого обвала появился шанс купить хату даже у таких беглых нищебродов как Чем мы и пользуемся! И это же супер. Надоело жить на съёмной хате, йопт.
Биг, тут такое дело - а что ты кому будешь сдавать, если количество хат будет превышать количество арендатрей? Новое жилье строят, старое не сносят. Население линяет.
ASDF написав:Большинство людей очень инертные и непомерно жадные. Выставив цены десятилетней давности, уперлись рогом в стену и собирают коммунальные долги, мечтая о богатом тупом покупателе. Но вот только вся проблема в том, что таких уже не осталось. Основная масса выехала, а остальные люди с деньгами довольно таки умны, и разбираются в ценах и общем направлении рынка недвижимости. Так что самый простой способ увидеть в продаже квартиры по реальным ценам- это заставить оплачивать долги, и не давать годами ничего не платить и морозиться. Вот только когда человек поймет, что нужно продавать по реальной цене, именно по той, по которой купят. Иначе просто даром отберут за долги. И только тогда все мечтатели выйдут на рынок и перестанут выставлять заоблачные хотелки. То же самое касается и аренды. А то привыкли нифига не платить, и ждать, пока арендатор вселится и все их долги погасит. А про то, что к этому арендатору могут по решению суда с конфискацией имущества приехать они конечно молчат. А если у человека вещи дорогие или техника своя хорошая? Потом же ничего никому доказать уже не удастся. Вот так случайно откроет двери, и будет потом спать на полу, лишившись всего, что с собой привез. А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.
rjkz написав:Биг, тут такое дело - а что ты кому будешь сдавать, если количество хат будет превышать количество арендатрей?
Ты сам то в это веришь?
Я верю в то что жилья становится больше, а арендаторов меньше. И то, что я на себе этого ПОКА не чувствую - это еще не значит, что нас не ждут сложные в этом плане времена. Я уже в 2015 наткнулся на летнюю яму - цены рухнули ППЦ 1к за 2,5 кгрн выставлялись и висели неделями. Осенью, правда, оно все с лихвой отыгралось, но это была первая ТАКАЯ яма. Правда, я еще очень допускаю что нас ждут потоки беженцев с БВ.
rjkz написав:Правда, я еще очень допускаю что нас ждут потоки беженцев с БВ.
Интересная ЦА. Откуда у них доходы на аренду? Вот фото беженцев с БВ в Париже: 100 Евро палатка, 50 - матрац + теплый климат.
1.Вы за окно давно выглядывали? Там сейчас минус 6. Эти загорелые ребята кони двинут. 2. Вы давно были...скажем в Оушен плазе? Там арабских женщин по бутикам лазят толпы - очень непохоже что у них нет денег. Не, я допускаю, что у некоторых денег таки нет, но есть и такие у которых они таки есть. И позвольте предположить, что ребята БЕЗ денег осядут в условном Голопупье, а с деньгами - в Киеве, Одессе, Львове (если там будет не сильно много мусора). 3. Как-бы там ни было, но миллионы людей, нуждающихся в жилье не могут не повлиять на рынок аренды.