RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2018 році в Києві різко
подешевшають старі квартири

У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:23

Большинство людей очень инертные и непомерно жадные. Выставив цены десятилетней давности, уперлись рогом в стену и собирают коммунальные долги, мечтая о богатом тупом покупателе. Но вот только вся проблема в том, что таких уже не осталось. Основная масса выехала, а остальные люди с деньгами довольно таки умны, и разбираются в ценах и общем направлении рынка недвижимости. Так что самый простой способ увидеть в продаже квартиры по реальным ценам- это заставить оплачивать долги, и не давать годами ничего не платить и морозиться. Вот только когда человек поймет, что нужно продавать по реальной цене, именно по той, по которой купят. Иначе просто даром отберут за долги. И только тогда все мечтатели выйдут на рынок и перестанут выставлять заоблачные хотелки. То же самое касается и аренды. А то привыкли нифига не платить, и ждать, пока арендатор вселится и все их долги погасит. А про то, что к этому арендатору могут по решению суда с конфискацией имущества приехать они конечно молчат. А если у человека вещи дорогие или техника своя хорошая? Потом же ничего никому доказать уже не удастся. Вот так случайно откроет двери, и будет потом спать на полу, лишившись всего, что с собой привез. А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.
ASDF
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:30

  ASDF написав: А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.


Это смотря какое метро.
Попробуйте купить однокомнатный хрущ за 30кбаксов возле метро "Печерская" или "Дружбы Народов"
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 16.08.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:36

  slavek написав: Это смотря какое метро. Попробуйте купить однокомнатный хрущ за 30кбаксов возле метро "Печерская" или "Дружбы Народов"

Ай, забыл написать- я из Харькова.
ASDF
 
Повідомлень: 202
З нами з: 22.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 20:58

  big539 написав:Я прочитал эту новость как "в 2018 снизится порог входа в бизнес "сдача хат в аренду" :D Хорошая новость для нищебродов - смогут купить себе хату (это я так стебусь, есичё :lol:). А лендлорды реально смогут прикупить себе бабушатников и совкошлачка :D

Я не знаю как там у кыйовах, а вот у нас на Буковине из за этого обвала появился шанс купить хату даже у таких беглых нищебродов как 8) Чем мы и пользуемся! И это же супер. Надоело жить на съёмной хате, йопт.


Биг, тут такое дело - а что ты кому будешь сдавать, если количество хат будет превышать количество арендатрей?
Новое жилье строят, старое не сносят. Население линяет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:03

  ASDF написав:Большинство людей очень инертные и непомерно жадные. Выставив цены десятилетней давности, уперлись рогом в стену и собирают коммунальные долги, мечтая о богатом тупом покупателе. Но вот только вся проблема в том, что таких уже не осталось. Основная масса выехала, а остальные люди с деньгами довольно таки умны, и разбираются в ценах и общем направлении рынка недвижимости. Так что самый простой способ увидеть в продаже квартиры по реальным ценам- это заставить оплачивать долги, и не давать годами ничего не платить и морозиться. Вот только когда человек поймет, что нужно продавать по реальной цене, именно по той, по которой купят. Иначе просто даром отберут за долги. И только тогда все мечтатели выйдут на рынок и перестанут выставлять заоблачные хотелки. То же самое касается и аренды. А то привыкли нифига не платить, и ждать, пока арендатор вселится и все их долги погасит. А про то, что к этому арендатору могут по решению суда с конфискацией имущества приехать они конечно молчат. А если у человека вещи дорогие или техника своя хорошая? Потом же ничего никому доказать уже не удастся. Вот так случайно откроет двери, и будет потом спать на полу, лишившись всего, что с собой привез. А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.


Это в каком городе такая реальность?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:06

  ASDF написав:
  slavek написав: Это смотря какое метро. Попробуйте купить однокомнатный хрущ за 30кбаксов возле метро "Печерская" или "Дружбы Народов"

Ай, забыл написать- я из Харькова.


А, понятно, что-то все в Харькове плачут что не могут вечнодешевееющее жилье купить. Только чего-ж его покупать раз оно дешевеет?
Не покупайте! Никто-ж не заставляет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:09

лолшто

  rjkz написав:Биг, тут такое дело - а что ты кому будешь сдавать, если количество хат будет превышать количество арендатрей?

Ты сам то в это веришь? :lol:
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9198
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:27

  big539 написав:
  rjkz написав:Биг, тут такое дело - а что ты кому будешь сдавать, если количество хат будет превышать количество арендатрей?

Ты сам то в это веришь? :lol:


Я верю в то что жилья становится больше, а арендаторов меньше.
И то, что я на себе этого ПОКА не чувствую - это еще не значит, что нас не ждут сложные в этом плане времена. Я уже в 2015 наткнулся на летнюю яму - цены рухнули ППЦ 1к за 2,5 кгрн выставлялись и висели неделями. Осенью, правда, оно все с лихвой отыгралось, но это была первая ТАКАЯ яма.
Правда, я еще очень допускаю что нас ждут потоки беженцев с БВ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:35

Re: У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

  rjkz написав:Правда, я еще очень допускаю что нас ждут потоки беженцев с БВ.

Интересная ЦА. Откуда у них доходы на аренду?
Вот фото беженцев с БВ в Париже:
Зображення
100 Евро палатка, 50 - матрац + теплый климат.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 19.09.10
Подякував: 272 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:03

  BIGor написав:
  rjkz написав:Правда, я еще очень допускаю что нас ждут потоки беженцев с БВ.

Интересная ЦА. Откуда у них доходы на аренду?
Вот фото беженцев с БВ в Париже:
Зображення
100 Евро палатка, 50 - матрац + теплый климат.


1.Вы за окно давно выглядывали?
Там сейчас минус 6. Эти загорелые ребята кони двинут.
2. Вы давно были...скажем в Оушен плазе? Там арабских женщин по бутикам лазят толпы - очень непохоже что у них нет денег. Не, я допускаю, что у некоторых денег таки нет, но есть и такие у которых они таки есть. И позвольте предположить, что ребята БЕЗ денег осядут в условном Голопупье, а с деньгами - в Киеве, Одессе, Львове (если там будет не сильно много мусора).
3. Как-бы там ни было, но миллионы людей, нуждающихся в жилье не могут не повлиять на рынок аренды.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2904 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ назвали найдешевшим містом для подорожі в 2018 році
R2 » Суб 13 січ, 2018 19:42
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 19:42
papazina
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році... 1 ... 32, 33, 34
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:44
334 10970
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 19:01
slavek
В НБУ відзвітували, скільки готівки на початок 2018 року...
R2 » П'ят 12 січ, 2018 21:43
1 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 21:43
rotator
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12150)
14.01.2018 03:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.