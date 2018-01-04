У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

Додано: Суб 13 січ, 2018 18:23

Большинство людей очень инертные и непомерно жадные. Выставив цены десятилетней давности, уперлись рогом в стену и собирают коммунальные долги, мечтая о богатом тупом покупателе. Но вот только вся проблема в том, что таких уже не осталось. Основная масса выехала, а остальные люди с деньгами довольно таки умны, и разбираются в ценах и общем направлении рынка недвижимости. Так что самый простой способ увидеть в продаже квартиры по реальным ценам- это заставить оплачивать долги, и не давать годами ничего не платить и морозиться. Вот только когда человек поймет, что нужно продавать по реальной цене, именно по той, по которой купят. Иначе просто даром отберут за долги. И только тогда все мечтатели выйдут на рынок и перестанут выставлять заоблачные хотелки. То же самое касается и аренды. А то привыкли нифига не платить, и ждать, пока арендатор вселится и все их долги погасит. А про то, что к этому арендатору могут по решению суда с конфискацией имущества приехать они конечно молчат. А если у человека вещи дорогие или техника своя хорошая? Потом же ничего никому доказать уже не удастся. Вот так случайно откроет двери, и будет потом спать на полу, лишившись всего, что с собой привез. А пока кругом бардак, фантазеры будут и дальше десятилетиями копить долги, и мечтать продать свои полуразрушенные хрущи по 30000$ за убитую однокомнатную возле метро.