У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

rjkz написав:

1.Вы за окно давно выглядывали?Там сейчас минус 6. Эти загорелые ребята кони двинут.2. Вы давно были...скажем в Оушен плазе? Там арабских женщин по бутикам лазят толпы - очень непохоже что у них нет денег. Не, я допускаю, что у некоторых денег таки нет, но есть и такие у которых они таки есть. И позвольте предположить, что ребята БЕЗ денег осядут в условном Голопупье, а с деньгами - в Киеве, Одессе, Львове (если там будет не сильно много мусора).3. Как-бы там ни было, но миллионы людей, нуждающихся в жилье не могут не повлиять на рынок аренды.