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У 2018 році в Києві різко
подешевшають старі квартири

У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 02:33

Re: У 2018 році в Києві різко подешевшають старі квартири

  rjkz написав:1.Вы за окно давно выглядывали?
Там сейчас минус 6. Эти загорелые ребята кони двинут.
2. Вы давно были...скажем в Оушен плазе? Там арабских женщин по бутикам лазят толпы - очень непохоже что у них нет денег. Не, я допускаю, что у некоторых денег таки нет, но есть и такие у которых они таки есть. И позвольте предположить, что ребята БЕЗ денег осядут в условном Голопупье, а с деньгами - в Киеве, Одессе, Львове (если там будет не сильно много мусора).
3. Как-бы там ни было, но миллионы людей, нуждающихся в жилье не могут не повлиять на рынок аренды.

1. Поэтому они выбирают Европу, а не Украину.
2. В Оушен Плазе бывать не доводилось. Но, по моему, арабы не будут сюда ехать на ЗП в 300 долл. США. :?
3. Бомжи тоже хотят жилье :D . Но на рынок влияет только платежеспособный спрос.
Может быть много версий, но только время всех рассудит.
BIGor
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