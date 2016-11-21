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ПриватБанк готують до
продажу іноземцям - експерт

ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38

ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Спеціаліст проаналізував призначення чеха Петра Крумханзла главою "Привату".

Дивися повний текст ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38

Приват к продаже вряд ли готовят, он в нынешнем виде больше на "плохой" банк тянет, особенно ввиду ухудшения качества предоставляемых услуг после национализации. Готовят скорее "Укргазбанк". Не зря в него на обслуживание (раньше) перевели таможню и еще некоторые госструктуры. А еще - у него мало-помалу становится больше отделений, в то время как Приват продолжает ужиматься
max_us_ua
 
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