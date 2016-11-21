Спеціаліст проаналізував призначення чеха Петра Крумханзла главою "Привату".
Дивися повний текст ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт.
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Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38
ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт
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Дивися повний текст ПриватБанк готують до продажу іноземцям - експерт.
Додано: Суб 13 січ, 2018 10:38
Приват к продаже вряд ли готовят, он в нынешнем виде больше на "плохой" банк тянет, особенно ввиду ухудшения качества предоставляемых услуг после национализации. Готовят скорее "Укргазбанк". Не зря в него на обслуживание (раньше) перевели таможню и еще некоторые госструктуры. А еще - у него мало-помалу становится больше отделений, в то время как Приват продолжает ужиматься
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