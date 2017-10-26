Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків.
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