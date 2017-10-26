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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:08

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Пропоную в цій темі ділитись перекосами фінмоніторингу у різних банках, що почалися з вересня 2017го - до яких операцій претензії, які документи вимагають і т.д. Законодавство, новації регулятора (постанови, листи, додаткові вимоги). Підводні камені, ляпи. Внесення і повернення депозитів, отримання і відправка платежів, зняття готівки. Випадки блокування і відмови в обслуговуванні. Конкретна практика вирішення питань з власного досвіду. Вітається копіювання і обговорення повідомлень з інших тем, в тч з гілок конкретних банків.
Поїхали :arrow:
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:21

  korovas2 написав:В этой теме разве шо куполами мерятся, у кого скоко ходок финмоновских. Есть такие что уже с десяток имеют....


И в этом тоже есть смысл. Больше опыта - лучше. «Предупрежден = вооружен»
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 11:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікава дискусія голів декількох банків https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 7a5ReLLfEI
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:43

Достойная тема для отдельной ветки :!:
la9
 
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