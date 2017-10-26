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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:15
Scholar написав: Козак-характерник написав: Scholar написав:Козак-характерник
Приколупались через переселенця?
Довідку переселенця не вимагали. Зі слів працівника відділення, відмовили тому, що немає офіційно підтверджених доходів. Вказав, що не працюю в анкеті. Після скарги через зворотною форму на сайті, запропонували принести довідку про рахунки в інших банках, свідоцтво власності на донецьку квартиру, цікавилися наявністю авто. Начебто я кредит беру. Планую отримати офіційну відмову, бо це все лише зі слів співробітника відділення. Все мутно.
Джерело «власні заощадження» їх не влаштовує?
Про джерела в опитувальнику не було графи. І взагалі мови не було про внесення суми. Тільки хотів відкрити рахунок.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:18
Козак-характерник написав: clientage написав: Козак-характерник написав:
Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
Любой карты шоли или ток Платинум хотелося?
Я на голду ходив. Зі слів менеджера, мастер дебіт дають. Хоча до діла не доходило. По факту і тут може бути відмова, може й депозит не приймуть. Якщо приймуть депо, то взагалі абсурд буде: тут даємо, а там не даємо. Висновок: братиму офіційну відповідь з приводу відмови в обслуговуванні.
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:22
Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:25
Козак-характерник написав: Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
Вже цікаво, що напишуть. Якщо напишуть
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:59
Козак-характерник написав: Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
иди работать,и налоги плати- будет тебе и счет и карточка с кешбеком
никому не верю
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