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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:15

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:Козак-характерник

Приколупались через переселенця?

Довідку переселенця не вимагали. Зі слів працівника відділення, відмовили тому, що немає офіційно підтверджених доходів. Вказав, що не працюю в анкеті. Після скарги через зворотною форму на сайті, запропонували принести довідку про рахунки в інших банках, свідоцтво власності на донецьку квартиру, цікавилися наявністю авто. Начебто я кредит беру. Планую отримати офіційну відмову, бо це все лише зі слів співробітника відділення. Все мутно.


Джерело «власні заощадження» їх не влаштовує?

Про джерела в опитувальнику не було графи. І взагалі мови не було про внесення суми. Тільки хотів відкрити рахунок.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:18

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.

Любой карты шоли или ток Платинум хотелося?

Я на голду ходив. Зі слів менеджера, мастер дебіт дають. Хоча до діла не доходило. По факту і тут може бути відмова, може й депозит не приймуть. Якщо приймуть депо, то взагалі абсурд буде: тут даємо, а там не даємо. Висновок: братиму офіційну відповідь з приводу відмови в обслуговуванні.


На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:22

  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:25

  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.


Вже цікаво, що напишуть. Якщо напишуть
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:59

  Козак-характерник написав:
  Scholar написав:
На форумі писали що по депо до 500тис грн Ексім питань не задає

кАроче тре брати офіційну цидулу про причину відмови в обслуговуванні. Все лише зі слів співробітника відділення.
иди работать,и налоги плати- будет тебе и счет и карточка с кешбеком
никому не верю
sens
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