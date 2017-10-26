Додано: Вів 30 січ, 2018 20:30

*чушь.

деньги не отдать не могут.*...такое может написать только тот кто не попадал в банках под временную администрацию...конечно временной период значимый но я столкнулся в ВАБ банке с беспределом когда мой валютный депозит тупо продлили на год несмотря на то что я был против и депозит закончился и я упрашивал не только отдать но хотя бы разбить его на других лиц-нач.отделения взяла и тупо продлила его на год и ездил с жалобой в нацбанк и тд и тп ( и через несколько месяцев банков вообще не стало-зона АТО) и в итоге я потерял значительную сумму денюжки...поэтому считаю когда в банке ,особенно частном, именно нашем украинском начинаются уточнения уже после того как положил денюжку или перед окончанием депозита в этот банк больше ни ногой...кстати юрист это Кравец - весьма известный киевский юрист помогал мне *выбраться* из этого болота и не советовал больше иметь дело с форвардом указывая ,что в этом банке не очень хорошо с ликвидностью и вероятность использования финмониторинга для удержания денюжки в банке когда суммы как минимум семизначные (хотя и подробленные по инн по доверенностям) весьма высока...