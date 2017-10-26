деньги не отдать не могут.
варианта развития событий всего три (естественно если речь не идет о явном и откровенном доказанном финансировании терроризма), если вы уже являетесь клиентом банка:
1) вы отказываетесь пояснять/предоставлять документы, что они хотят - тогда банк разрывает с вами отношения - вам вручают что-то типа этого:
и возвращает вам деньги и вы больше сможете стать его клиентом, более того в этом случае банк даже досрочно разрывает неразрывные депозиты и отдает их вам;
2) вы предоставили банку документы и пояснения, однако они банк не удовлетворили - последствия аналогичны п. 1
3) вы предоставили банку документы/пояснения и они банк удовлетворили - вы остаетесь его клиентом и далее.
если вы только желаете стать клиентом банка:
1) вы отказываетесь пояснять/предоставлять документы, что они хотят - банк не вступает с вами в деловые отношения и вы не становитесь его клиентом
2) вы предоставили банку документы/пояснения и они банк удовлетворили - вы становитесь его клиентом.