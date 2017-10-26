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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:45

чушь.
деньги не отдать не могут.

варианта развития событий всего три (естественно если речь не идет о явном и откровенном доказанном финансировании терроризма), если вы уже являетесь клиентом банка:

1) вы отказываетесь пояснять/предоставлять документы, что они хотят - тогда банк разрывает с вами отношения - вам вручают что-то типа этого:

Зображення

и возвращает вам деньги и вы больше сможете стать его клиентом, более того в этом случае банк даже досрочно разрывает неразрывные депозиты и отдает их вам;

2) вы предоставили банку документы и пояснения, однако они банк не удовлетворили - последствия аналогичны п. 1

3) вы предоставили банку документы/пояснения и они банк удовлетворили - вы остаетесь его клиентом и далее.

если вы только желаете стать клиентом банка:

1) вы отказываетесь пояснять/предоставлять документы, что они хотят - банк не вступает с вами в деловые отношения и вы не становитесь его клиентом

2) вы предоставили банку документы/пояснения и они банк удовлетворили - вы становитесь его клиентом.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:04

да у меня прописка зона ато...

[b]Scholar[/b] ....нет связи в этом моменте с зоной Ато вернее с пропиской...сегодня не один раз общался с персональным банкиром (я типа вип клиент с рождения привата) и она мне довела что ветер дует от новых установок для работы с клиентами...после того как *попотел* в форварде не хочу общаться с финмониторингом....в банку закатаю(трехлитровую) целее будут
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:10

  qwerty2000qwerty написав:Scholar ....нет связи в этом моменте с зоной Ато вернее с пропиской...сегодня не один раз общался с персональным банкиром (я типа вип клиент с рождения привата) и она мне довела что ветер дует от новых установок для работы с клиентами...после того как *попотел* в форварде не хочу общаться с финмониторингом....в банку закатаю(трехлитровую) целее будут


Форвард все отдал после Вашего письма, без всяких дополнительных доков?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:12

любите риск? рискуйте...

[b]IMPRINTER[/b]ну это только в теории...например в форварде у меня произошло знакомство с финмониторингом не в момент открытия или получения банковского продукта а уже когда открыты были депозиты, внесены денюжки и подумывал уже скоро получить процентики...да я тоже поумничал что идентификация клиента должна быть до учинения сделки, события и тд и тп и мои умности остались только моими.Зачем мне больше эти риски даже которые участники уважаемого форума не считают за риски? тогда желаю вам всем рисковым попасть под мониторинг и посмотрю как забегаете в поисках юристов практикующих по банковскому праву и понимающих проблему которая может возникнуть до деталей до мелочей...спасибо всем за ваши коменты
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:16

форвард отдал

[b]Scholar[/b] да отдал, но только после того как подключились юристы ....да была переписка было плотное общение в юридической плоскости...я юридически безграмотен-юр.образования не имею
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:25

  qwerty2000qwerty написав:IMPRINTERну это только в теории...например в форварде у меня произошло знакомство с финмониторингом не в момент открытия или получения банковского продукта а уже когда открыты были депозиты, внесены денюжки и подумывал уже скоро получить процентики...да я тоже поумничал что идентификация клиента должна быть до учинения сделки, события и тд и тп и мои умности остались только моими.Зачем мне больше эти риски даже которые участники уважаемого форума не считают за риски? тогда желаю вам всем рисковым попасть под мониторинг и посмотрю как забегаете в поисках юристов практикующих по банковскому праву и понимающих проблему которая может возникнуть до деталей до мелочей...спасибо всем за ваши коменты


Это Вы зря, не желайте зла другим. Не стоит оно того. Pay it forward. Помоги другому, и помощь вернется, обязательно

П.С. Понимаю, что Вы пережили неприятные моменты. Хорошо, что все закончилось. Пусть никогда больше не повторится
Востаннє редагувалось Scholar в Вів 30 січ, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

*чушь.
деньги не отдать не могут.*...такое может написать только тот кто не попадал в банках под временную администрацию...конечно временной период значимый но я столкнулся в ВАБ банке с беспределом когда мой валютный депозит тупо продлили на год несмотря на то что я был против и депозит закончился и я упрашивал не только отдать но хотя бы разбить его на других лиц-нач.отделения взяла и тупо продлила его на год и ездил с жалобой в нацбанк и тд и тп ( и через несколько месяцев банков вообще не стало-зона АТО) и в итоге я потерял значительную сумму денюжки...поэтому считаю когда в банке ,особенно частном, именно нашем украинском начинаются уточнения уже после того как положил денюжку или перед окончанием депозита в этот банк больше ни ногой...кстати юрист это Кравец - весьма известный киевский юрист помогал мне *выбраться* из этого болота и не советовал больше иметь дело с форвардом указывая ,что в этом банке не очень хорошо с ликвидностью и вероятность использования финмониторинга для удержания денюжки в банке когда суммы как минимум семизначные (хотя и подробленные по инн по доверенностям) весьма высока...
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:01

  qwerty2000qwerty написав:суммы как минимум семизначные

С этого и нужно было начинать.
У любого финмона слюнки потекут, если речь идёт о миллионах
mustbe
 
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