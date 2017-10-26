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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2018 03:28
Scholar банк инвестиций и сбережений , обменка внутри отделения
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Додано: Сер 31 січ, 2018 07:57
Ветка Привата:
Sidus написав: komp написав:Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.
Вы лично пробовали принести больше 300т за раз в кассу?
Скажу по личному опыту - после 01.01.2018 в Привате без бумажки вы не положите через кассу больше (про снятие не скажу).
Как быть?
1) Бумажка
2) Ложить до 300т/сутки
3) Безналичный перевод с другого банка
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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