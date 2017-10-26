qwerty2000qwerty написав:

всем форумчанам вечер добрый...сегодня открывал в Приватбанке несколько депозитных продуктов на довольно весомые суммы-не затребовали никаких дополнительных ни докумов ни пояснений...да сначала пообщался со своим персональным банкиром и получил ответы на вопросы по финмониторингу заданные ранее.Как я и предполагал действительно финмониторингу не должны подпадать депозитные продукты оформляемые через кассу путем внесения денюжки на депозитный счет.На вопрос касательно ранее запрошенных документов о происхождении средств сказала уже ничего не нужно.Касательно письменного ответа на мой запрос о предоставлении информации о происхождении средств службе финмониторинга сказала пока нет ответа письменно но устно уже оказывается не требуется никакого подтверждения происхождения при открытии депозитных договоров.Я не вижу никакой системности в получаемой инфе от работников банка ,даже не хочу вести полемику это такое рвение к работе или непрофессионализм тех кто занимается финмониторингом? короче все тихо и не буду будить *медведя* но хотелось бы чтобы все было согласно букве закона....имел такие же отношения и в другом банке-МЕГАБАНК.Открыл без проблем несколько договоров по доверенности.Никаких вопросов-все тихо и гладко...таки делы...всем добра