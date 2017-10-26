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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:03

  qwerty2000qwerty написав:всем форумчанам вечер добрый...сегодня открывал в Приватбанке несколько депозитных продуктов на довольно весомые суммы-не затребовали никаких дополнительных ни докумов ни пояснений...да сначала пообщался со своим персональным банкиром и получил ответы на вопросы по финмониторингу заданные ранее.Как я и предполагал действительно финмониторингу не должны подпадать депозитные продукты оформляемые через кассу путем внесения денюжки на депозитный счет.На вопрос касательно ранее запрошенных документов о происхождении средств сказала уже ничего не нужно.Касательно письменного ответа на мой запрос о предоставлении информации о происхождении средств службе финмониторинга сказала пока нет ответа письменно но устно уже оказывается не требуется никакого подтверждения происхождения при открытии депозитных договоров.Я не вижу никакой системности в получаемой инфе от работников банка ,даже не хочу вести полемику это такое рвение к работе или непрофессионализм тех кто занимается финмониторингом? короче все тихо и не буду будить *медведя* но хотелось бы чтобы все было согласно букве закона.
...имел такие же отношения и в другом банке-МЕГАБАНК.Открыл без проблем несколько договоров по доверенности.Никаких вопросов-все тихо и гладко...таки делы...всем добра


Интересный опыт, спасибо.
Мой опыт был относительно пополнения карты, не депозита. Оказывается есть разница.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:04

задавал через персонального банкира

[b]Scholar[/b] ...да написал письмо своему персональному банкиру и попросил письменно пояснить ситуацию, описал вопросы на которые хотел бы иметь обстоятельный мотивированный ответ.Мне сообщили что ответят...(када нибудь...думаю не ответят)... :mrgreen:
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:10

  qwerty2000qwerty написав:Scholar ...да написал письмо своему персональному банкиру и попросил письменно пояснить ситуацию, описал вопросы на которые хотел бы иметь обстоятельный мотивированный ответ.Мне сообщили что ответят...(када нибудь...думаю не ответят)... :mrgreen:


Ок, спасибо. Если все же ответят (особенно с «перечнем») - не сочтите за труд поделиться здесь, в общую копилку. Пусть все идет гладко :)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:12

меня интересовало ситуация очень узко...

[b]Sidus[/b] ...не поймите превратно, но я с самого начала писал ,что меня интересовал вопрос- почему при открытии депозита через кассу ,через внесение наличными от клиента который уже банком идентифицирован и по другим продуктам и по депозитным тоже есть требование финмониторинга (со слов обслуживающего меня представителя банка) о происхождении средств при открытии депозита на сумму от 300 000 гривень. Как может трактоваться иная ситуация с другими вариациями не берусь сказать и даже гадать...я не увидел четкой логики ни в мыслях ни в действиях тех кто должен четко и обоснованно ответить. Персонал довольно перегружен и так всякими инструкциями и другой белибердой и кто может до персонала что либо донести в этой части ? думаю это *сложный * вопрос и не будет здесь глубокого логического решения...
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  IMPRINTER написав:Зображення


  IMPRINTER написав:Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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  #<1 ... 891011
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