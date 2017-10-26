когда после 5ти летнего затишья открыл 2депо па 100т. в п24 вылезла подобная фигня, но они ограничились сканом индефкода.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 12:08
когда после 5ти летнего затишья открыл 2депо па 100т. в п24 вылезла подобная фигня, но они ограничились сканом индефкода.
а шо делать?
Додано: Нед 04 лют, 2018 12:11
Всё зависит от вида дробления и его количества.
Если вы разобьете что-то на несколько частей и проведете свои операции в течение недели-месяца, вам никто слова не скажет.
Если вы разобьете что-то на несколько частей и попытаетесь провести всё это кусочками в течение одного дня, тут вы попадете под подозрение, возможно.
Додано: Нед 04 лют, 2018 15:33
Четких критериев нет, каждый банк трактует по-своему. Минное поле
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Нед 04 лют, 2018 15:34
Условия договора, ЗУ «О банках...» и ГКУ
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:04
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Цікавий твіт. До відома
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:14
Смотрел какую-то программу с экспертами как раз по этому поводу, сейчас уже не найду ссылку, но как раз по поводу этих листов НБУ и финмониторинга с информацией до правоохранительных и налоговых органов. Там какой-то специалист рассказывал, что передаются такая информация или по поводу публичных особ, то есть тех кто на виду и на верху, или по поводу каких-то явных диких случаев, приводились примеры -
- на молчащую карточку вдруг сваливалось несколько миллионов гривен
- существуют оказываются предприятия и ФОПы с большим количеством наемных работников, где директор и бухгалтер получают официально по несколько миллионов гривен, а остальные работники минималку, тут понятно уход от ЕСВ, которая не платится свыше 55000 гривен.
- существуют множество физических лиц якобы работающих по совместительству на десятках предприятиях одновременно
- и другие явно вопиющие случаи
Никто не передает информацию на обычных средних пересичных вкладчиков и пользователей.
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:01
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Звіт комітету MONEYVAL також визначив низку конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу. НБУ готовий плідно працювати і виконувати всі ті кроки, які рекомендовані MONEYVAL і будуть погоджені на рівні країни.
+
В першу чергу вони стосуються необхідності підвищення ефективності:
- правоохоронно-судової системи, зокрема в частині удосконалення практичних заходів з розслідування кримінальних проваджень, арешту та конфіскації злочинних доходів;
- заходів щодо регулювання і нагляду за нефінансовими установами та професіями;
- запровадження порядку перевірки достовірності даних щодо кінцевих бенефіціарних власників;
- заходів щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму та щодо обізнаності приватного і неприбуткового секторів із відповідними загрозами, вразливостями та ризиками, пов’язаними із їхньою професійною діяльністю;
- заходів із запровадження всебічної, достовірної та неперервної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу;
- приведення законодавчої бази, відносно злочинів з фінансування тероризму та цільових фінансових санкцій, у відповідність до міжнародних стандартів, тощо.
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:36
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ризики використання готівки
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:28
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Аналіз IP-адрес мережевих компаній, які використовувалися для
здійснення віддаленого доступу до рахунків, вказує на те, що контроль за
процесами перерахування коштів відбувався з єдиного центру,
розташованого в Україні. З одних і тих же IP-адрес здійснювався одночасний
доступ як на рахунки, відкриті в Україні, так і за кордоном..........интересное чтиво...спасибо учту при работе с офшором...как то раньше не задумывался ....если налоговики могут получить доступ до айпи-адресов это лишний замор
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:50
1. Это не налоговики
2. Не думаю, что Ваши объемы кому-то интересны настолько, чтобы устраивать целые спецоперации да еще и международного масштаба
3. Чтобы покормить внутреннего параноика - пользуйтесь хорошим VPN или вообще работайте через Tor
П.С. Настоящие параноики не пишут на форумах
Востаннє редагувалось Scholar в Пон 05 лют, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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