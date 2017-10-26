Додано: Нед 04 лют, 2018 17:14

Scholar написав: Цікавий твіт. До відома



https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 Цікавий твіт. До відома

Смотрел какую-то программу с экспертами как раз по этому поводу, сейчас уже не найду ссылку, но как раз по поводу этих листов НБУ и финмониторинга с информацией до правоохранительных и налоговых органов. Там какой-то специалист рассказывал, что передаются такая информация или по поводу публичных особ, то есть тех кто на виду и на верху, или по поводу каких-то явных диких случаев, приводились примеры -- на молчащую карточку вдруг сваливалось несколько миллионов гривен- существуют оказываются предприятия и ФОПы с большим количеством наемных работников, где директор и бухгалтер получают официально по несколько миллионов гривен, а остальные работники минималку, тут понятно уход от ЕСВ, которая не платится свыше 55000 гривен.- существуют множество физических лиц якобы работающих по совместительству на десятках предприятиях одновременно- и другие явно вопиющие случаиНикто не передает информацию на обычных средних пересичных вкладчиков и пользователей.