RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58

Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский :mrgreen:
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23347
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06

  clientage написав:Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский :mrgreen:
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?


Если «говорят» - значит Вы что-то слышали. Выкладывайте
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 25.03.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
31 29602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 11:49
yuran-wowan
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 1805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 4917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9156)
05.02.2018 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.