Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58
Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06
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