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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58

Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский :mrgreen:
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06

  clientage написав:Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский :mrgreen:
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?


Если «говорят» - значит Вы что-то слышали. Выкладывайте
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Банківська таємниця ніц не варта. Мєждусобойчик привату і НБУ
https://finclub.net/news/nbu-ob-yasnil- ... v-1-1.html
Востаннє редагувалось Scholar в Чет 08 лют, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Місто(прийом) та Мега(видача) суму понду не вважають приводом для фінмона.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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