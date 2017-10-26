Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58
Говорят в Ощаде пышный финмон активизировался и своей пароноидальностью напоминает скунсовский
Кто-то шото слышал? По разовым суммам, по оборотам нала или б/н есть к-л претензии?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:49
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Банківська таємниця ніц не варта. Мєждусобойчик привату і НБУ
Востаннє редагувалось Scholar в Чет 08 лют, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:51
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Місто(прийом) та Мега(видача) суму понду не вважають приводом для фінмона.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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