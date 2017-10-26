|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:57
Так,ребят,может кому-то будет интересно.Был в Сбербанке России,сказали документального подтверждения происхождения средств при открытии депозита не нужно,только для нерезидентов,правда сумма меньше,чем сумма финмониторинга,только анкета.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:06
Спасибо. Интересно было бы видеть их перечень документов для «подтверждения происхождения»
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:09
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Шерстять операції клієнтів привату
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:12
Теж так важаю. Просто працюють по вигаданому самими собою шаблону. Як зрозуміли закон, а не його фактичний зміст.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:22
Риба гниє з голови... Нацбанку. Видумувати кожному свої правила дав команду регулятор
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:21
Вот более подробно от первого лица.
Кстати НБУ анонсирует специальный день вопросов-ответов, который будет посвящен вопросам финмониторинга.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:24
freeze
Надеюсь, немного обломают рога перегибающим типа Аваля, Кредитвеста и прочих
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:27
Много вижу на форуме о неадекватности Райффайзена, но о конкретных случаях практически ничего, даже в самой ветке банка. От каких сумм они требуют документы и какие? Вроде как совсем не отдать они права не имеют, можно же счёт закрыть, тогда у них выбора как-бы нет. Обязаны отдать
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:40
Shustoff
согласно их правилам - снимаешь - 100 к обосную на где где и как собираешься их потратить ... хочешь открыть депо в другом банке - бери в другом банке справку о том, что ты у них хочешь открыть депо ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:52
Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги.
реклама
|