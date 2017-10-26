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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:57

Так,ребят,может кому-то будет интересно.Был в Сбербанке России,сказали документального подтверждения происхождения средств при открытии депозита не нужно,только для нерезидентов,правда сумма меньше,чем сумма финмониторинга,только анкета.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:06

  Scotch написав:Так,ребят,может кому-то будет интересно.Был в Сбербанке России,сказали документального подтверждения происхождения средств при открытии депозита не нужно,только для нерезидентов,правда сумма меньше,чем сумма финмониторинга,только анкета.


Спасибо. Интересно было бы видеть их перечень документов для «подтверждения происхождения»
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:09

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Шерстять операції клієнтів привату
https://finclub.net//news/s-karty-priva ... azino.html
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:12

  qwerty2000qwerty написав:Scholar ...думаю это вопиющий беспредел и непрофессионализм и безграмотность персонала отвечающего за финмониторинг...нет в законе никакого указания касательно депозитных продуктов а уточнение переселенца это вообще предел бестолковости...я переселенец но ни в одном банке не требовали справку переселенца, только паспорт и код инн ну и доверенность если открывал депозит по нотариальной доверенности...у меня 15 февраля заканчивается депозит в ощаде на круглую сумму открывал полгода назад.Посмотрим, будут ли чудеса? при получении...судя по всему в каждом банке метут по своему, отсутствует какая либо логика действий обоснованных в части финмониторинга... :mrgreen:

Теж так важаю. Просто працюють по вигаданому самими собою шаблону. Як зрозуміли закон, а не його фактичний зміст.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:22

  Козак-характерник написав:
  qwerty2000qwerty написав:Scholar ...думаю это вопиющий беспредел и непрофессионализм и безграмотность персонала отвечающего за финмониторинг...нет в законе никакого указания касательно депозитных продуктов а уточнение переселенца это вообще предел бестолковости...я переселенец но ни в одном банке не требовали справку переселенца, только паспорт и код инн ну и доверенность если открывал депозит по нотариальной доверенности...у меня 15 февраля заканчивается депозит в ощаде на круглую сумму открывал полгода назад.Посмотрим, будут ли чудеса? при получении...судя по всему в каждом банке метут по своему, отсутствует какая либо логика действий обоснованных в части финмониторинга... :mrgreen:

Теж так важаю. Просто працюють по вигаданому самими собою шаблону. Як зрозуміли закон, а не його фактичний зміст.


Риба гниє з голови... Нацбанку. Видумувати кожному свої правила дав команду регулятор
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:21

  Scholar написав:Шерстять операції клієнтів привату
https://finclub.net//news/s-karty-priva ... azino.html


Вот более подробно от первого лица.

Кстати НБУ анонсирует специальный день вопросов-ответов, который будет посвящен вопросам финмониторинга.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _XkM9l33zM
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:24

freeze

Надеюсь, немного обломают рога перегибающим типа Аваля, Кредитвеста и прочих
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:27

  Scotch написав:Кстати,очень странно видеть неадекватность Райффайзена.Тут ещё дело в том,что он требует документы,когда именно забираешь свои деньги,причем более 100000 гр.Кто-нибудь может сказать,сколько законов нарушает при этом Райффайзен?Или,может,не нарушает? :|

Много вижу на форуме о неадекватности Райффайзена, но о конкретных случаях практически ничего, даже в самой ветке банка. От каких сумм они требуют документы и какие? Вроде как совсем не отдать они права не имеют, можно же счёт закрыть, тогда у них выбора как-бы нет. Обязаны отдать
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:40

Shustoff

согласно их правилам - снимаешь - 100 к обосную на где где и как собираешься их потратить ... хочешь открыть депо в другом банке - бери в другом банке справку о том, что ты у них хочешь открыть депо ...

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:52

Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги. :!:
Scotch
 
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