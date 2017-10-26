тут самое страшное в этой писюльке - обосновать с какой целью ты снимаешь деньги.
т.е. просто так снять я их не могу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:03
тут самое страшное в этой писюльке - обосновать с какой целью ты снимаешь деньги.
т.е. просто так снять я их не могу.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:16
Треба розбивати платежі по 99999 грн. в добу. Це просто жесть. Якщо чесно, усіляке було в БС України, але це вже перебор.
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:34
BIGor оно конечно смешно, но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:49
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50
BIGor були такi коменти вiд НБУ. Там ще пояснення - дивитися якщо кожен день беруть великi суми.
Чи допоможе? Навряд, але в нас все так. То не я таке вигадав.
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