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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:03

  Scotch написав:Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги. :!:


тут самое страшное в этой писюльке - обосновать с какой целью ты снимаешь деньги.
т.е. просто так снять я их не могу.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:16

  Scotch написав:Да,Райффайзен отжигает не по-детски.Я скажу так-если эти нормы применят остальные банки,банковской системе конец.Никто ведь не будет ждать пока банк потребует документального происхождения средств,ещё и при снятии,опустив планку,скажем до 50000 гр,люди просто будут забирать деньги. :!:

Треба розбивати платежі по 99999 грн. в добу. :D Це просто жесть. Якщо чесно, усіляке було в БС України, але це вже перебор.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:34

BIGor оно конечно смешно, но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  kalinavalera1 написав:но цель - защита от террористов. Вернее от финансирования днр и лнр.

Де це таке написано? І як такі міри трусити фізосіб допоможуть зменшити фінансування ОРДІЛО?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:50

BIGor були такi коменти вiд НБУ. Там ще пояснення - дивитися якщо кожен день беруть великi суми.

Чи допоможе? Навряд, але в нас все так. То не я таке вигадав.
kalinavalera1
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