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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:59
Shustoff
Умом Аваль не понять. Обходите стороной. Пусть их финмон из своего кармана пассивы формирует
На практике все дело в процедурах (правилах) внутреннего финмониторинга. Каждый банк их формирует сам и информирует об этом НБУ путем отправки «примірника». А потом танцует клиентов по этим правилам. При этом сами правила (внутренние) разглашению не подлежат, попросить почитать не получится (разве что через очень хорошие контакты внутри). Узнать о «минах» можно только методом научного тыка.
Для сбора результатов таких «научных тыков» и была создана эта ветка
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:05
Scholar написав:Shustoff
Обходите стороной.
Поздно уже
Потому и интересуюсь, ибо требования о происхождении средств на собственном счету, который они сами мне открыли - эпический маразм. И ладно бы 100К. Тут можно меньшими долями за пару походов в банк снять. Ну так они и к меньшим цепляются, хотя в собственных правилах у них чёрным по белому написано о 100к
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:11
Shustoff написав: Scholar написав:Shustoff
Обходите стороной.
Поздно уже
Потому и интересуюсь, ибо требования о происхождении средств на собственном счету, который они сами мне открыли - эпический маразм. И ладно бы 100К. Тут можно меньшими долями за пару походов в банк снять. Ну так они и к меньшим цепляются, хотя в собственных правилах у них чёрным по белому написано о 100к
А если безналом на свой счет в другом банке перебрасывать - тоже цепляются? (в их записке об этом ничего, согласно закону и нацбанковским правилам такая операция не содержит признаков обязательного мониторинга).
П.С. Не увлекайтесь сильно дроблением. Дробление является одним из признаков «рисковости» (ранее на ветке выкладывал линк на нормативку об этом)
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:17
Scholar написав: Shustoff написав: Scholar написав:Shustoff
Обходите стороной.
Поздно уже
Потому и интересуюсь, ибо требования о происхождении средств на собственном счету, который они сами мне открыли - эпический маразм. И ладно бы 100К. Тут можно меньшими долями за пару походов в банк снять. Ну так они и к меньшим цепляются, хотя в собственных правилах у них чёрным по белому написано о 100к
А если безналом на свой счет в другом банке перебрасывать - тоже цепляются? (в их записке об этом ничего, согласно закону и нацбанковским правилам такая операция не содержит признаков обязательного мониторинга).
П.С. Не увлекайтесь сильно дроблением. Дробление является одним из признаков «рисковости» (ранее на ветке выкладывал линк на нормативку об этом)
1) Безналом, вроде как, можно. Но там не гривны, а валюта. Немного, но всё же
2) Про дробление в курсе. У меня не так там много денег, чтобы долго дробить
Юмор в том, что отнёс туда чисто чтобы дома не держать, ибо небезопасно. За процентами не гнался, важно было:
а) надёжность учреждения
б) возможность снять нную сумму тогда, когда надо, а не тогда, когда банк разрешит.
Тогда этих приколов с финмоном у них ещё не было
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Shustoff
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:23
Shustoff
Если безнал без проблем - я бы им и воспользовался. Часть (нераздражающую сумму) - снял в кассе наличными, остальное - отправил свифтом, если тариф норм
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:49
Как ни странно,в подобном маразме банка Аваль,российские банки замечены не были,к примеру ВТБ и Сбербанк.Пока,по крайней мере.
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Scotch
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