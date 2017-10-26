Про їх сбєр читав таке ще до війни
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 лют, 2018 13:21
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 17 лют, 2018 13:52
freeze
У мышибратьев в 2007 году была налоговая амнистия, после которой и начали закручивать гайки
Додано: Нед 18 лют, 2018 09:39
А мне вот что интересно: ну запросят они, куда собираешься потратить деньги. Но разве кто-то обязывает отвечать правду? Разве есть хоть какая-то ответственность за какую-нибудь чушь в ответе?
А если напишу что-то вроде "поиздержался в дороге, хочу пополнить запас наличных дома", то что, не отдадут деньги? На каком основании?
Додано: Нед 18 лют, 2018 10:00
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Угу, давно з цього ржу мабуть як скажу, що хочу на депо в іншому банку - знайдуть причину і не віддадуть )
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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