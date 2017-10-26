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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  freeze написав:восточных соседей похоже такая же тема началась.

Про їх сбєр читав таке ще до війни
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:52

freeze

У мышибратьев в 2007 году была налоговая амнистия, после которой и начали закручивать гайки
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:39

А мне вот что интересно: ну запросят они, куда собираешься потратить деньги. Но разве кто-то обязывает отвечать правду? Разве есть хоть какая-то ответственность за какую-нибудь чушь в ответе?
А если напишу что-то вроде "поиздержался в дороге, хочу пополнить запас наличных дома", то что, не отдадут деньги? На каком основании?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Угу, давно з цього ржу :) мабуть як скажу, що хочу на депо в іншому банку - знайдуть причину і не віддадуть :))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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