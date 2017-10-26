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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:02

  IMPRINTER написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ...
даже налоговая дает срок до 1 мая ...

маразм крепчал

Зображення


Сейчас в Авале даже очереди по этому поводу образовались. Те, кто хочет снять зарплату со своей карточки или какую-то сумму, сейчас прямо на кассе заполняют опросник. Поэтому очередь движется медленно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Дякую боже, що не люблю аваль...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:54

аваль первый. за ним такую "акцию" сделают и др. дыма без огня не бывает :twisted: :twisted: или огня без дыма :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:57

  Игорь Алексеевич написав:аваль первый. за ним такую "акцию" сделают и др. дыма без огня не бывает :twisted: :twisted: или огня без дыма :roll:


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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:59

freeze

Прям все в очереди в кассу с декларациями стоят? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:00

Scholar

скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:02

IMPRINTER

Потому и сношают, что клиенты молчат, оставаясь в коленно-локтевой
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:40

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

ну не по всем же свинорыльным делам есть налог ... это только если в денежном виде ... а за фантики тока Ривордс вычитает - больше никто ... ну теперь еще и Эксим-бонус.

А мона в эту декларашку вписать "5 лямом личных сбережений прошлых периодов, например за 1992..1999гг"
Меня не заставят доказывать происхождение этих средств и платить к-л налоги?

Я бы на вашем месте хорошо подумал.Помните один из законопроектов о всеобщем декларировании,который не приняли,но хотели принять?Они хотели взять налог 40 %,если документально не докажите происхождение денег.Здесь у нас ещё всё впереди.Вы сможете документально доказать,откуда 5 лямов?И не забываем,мы не власть имущие,для нас будут другие правила и по декларированию...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:53

  Scholar написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

ну не по всем же свинорыльным делам есть налог ... это только если в денежном виде ... а за фантики тока Ривордс вычитает - больше никто ... ну теперь еще и Эксим-бонус.

А мона в эту декларашку вписать "5 лямом личных сбережений прошлых периодов, например за 1992..1999гг"
Меня не заставят доказывать происхождение этих средств и платить к-л налоги?


В какую строчку вписать?

мож в 11.3 - інші доходи, що не підлягають оподаткуванню?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:15

  Scholar написав:freeze

Прям все в очереди в кассу с декларациями стоят? :shock:


Нет.
Не все, и не с декларациями.
Заполняют два листа опросника только те, кто проводят какие-либо операции со своими карточками Аваля в кассе этого банка.
Хотя возле кассы висит вот этот скрин, который привел IMPRINTER, но я не интересовался подробнее, я не обслуживаюсь в Авале, только иногда у них в кассе плачу некоторые платежи.
freeze
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