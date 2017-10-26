Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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IMPRINTER написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ... даже налоговая дает срок до 1 мая ...
маразм крепчал
Сейчас в Авале даже очереди по этому поводу образовались. Те, кто хочет снять зарплату со своей карточки или какую-то сумму, сейчас прямо на кассе заполняют опросник. Поэтому очередь движется медленно.
ну не по всем же свинорыльным делам есть налог ... это только если в денежном виде ... а за фантики тока Ривордс вычитает - больше никто ... ну теперь еще и Эксим-бонус.
А мона в эту декларашку вписать "5 лямом личных сбережений прошлых периодов, например за 1992..1999гг" Меня не заставят доказывать происхождение этих средств и платить к-л налоги?
Я бы на вашем месте хорошо подумал.Помните один из законопроектов о всеобщем декларировании,который не приняли,но хотели принять?Они хотели взять налог 40 %,если документально не докажите происхождение денег.Здесь у нас ещё всё впереди.Вы сможете документально доказать,откуда 5 лямов?И не забываем,мы не власть имущие,для нас будут другие правила и по декларированию...
Нет. Не все, и не с декларациями. Заполняют два листа опросника только те, кто проводят какие-либо операции со своими карточками Аваля в кассе этого банка. Хотя возле кассы висит вот этот скрин, который привел IMPRINTER, но я не интересовался подробнее, я не обслуживаюсь в Авале, только иногда у них в кассе плачу некоторые платежи.