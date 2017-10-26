RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 22232425>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Scholar написав:freeze

Прям все в очереди в кассу с декларациями стоят? :shock:
Я получил письмо и пошёл в отделении прогуляться. Куча людей. Повезло, разгрести толпу пришел помогать начальник отделения и сам обслужил меня. Правда, что делать чётко знает, прошло быстро - актуализировал сразу и как фопа.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 04.09.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 04.09.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:35

clientage

Сбережения - это «остаток», доход - это «поток», не получится сбережения засунуть в «інші доходи». Имхо. + что отвечать будете, если вопрос зададут?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 25.03.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 08:36

  Інкогніто написав:В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.


Аркада принимает деподоговора других банков в качестве «источника»?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 25.03.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:06

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Scholar написав:
  Інкогніто написав:В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.


Аркада принимает деподоговора других банков в качестве «источника»?
На уровне специалистов ничего брать не хотели, смотрели документы, поданные при открытии счёта. Я при открытии упросил взять декларацию.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 04.09.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Если сразу принести на покупку, то там другая картина - смотрят были ли покупки с 2016г. Если были, то проверки. Я хотел выпытать, что нужно для проверки, но они все боятся лишний раз слово проверка произнести.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 04.09.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 17:04

  IMPRINTER написав:Scholar

скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись

а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?
J
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 20:23

  J написав:
  IMPRINTER написав:Scholar

скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись

а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?


нет.
минсдох сам все видит.
все с чего у вас удерживался НДФл ВСЕ ЭТИ ДОХОДЫ ТАМ ЕСТЬ - ЗАРПЛАТА, КЕШБЕКИ И Т.П.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33661
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5378 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:34

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  IMPRINTER написав:Scholar

скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись

а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?


нет.
минсдох сам все видит.
все с чего у вас удерживался НДФл ВСЕ ЭТИ ДОХОДЫ ТАМ ЕСТЬ - ЗАРПЛАТА, КЕШБЕКИ И Т.П.


Кроме %
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 25.03.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:41

Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33661
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5378 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 22232425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
31 30097
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 11:49
yuran-wowan
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 1879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 4983
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4644)
25.02.2018 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.