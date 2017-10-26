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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 лют, 2018 00:36
Scholar написав:freeze
Прям все в очереди в кассу с декларациями стоят?
Я получил письмо и пошёл в отделении прогуляться. Куча людей. Повезло, разгрести толпу пришел помогать начальник отделения и сам обслужил меня. Правда, что делать чётко знает, прошло быстро - актуализировал сразу и как фопа.
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Інкогніто
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Додано: Суб 24 лют, 2018 00:44
В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:35
clientage
Сбережения - это «остаток», доход - это «поток», не получится сбережения засунуть в «інші доходи». Имхо. + что отвечать будете, если вопрос зададут?
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Scholar
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Додано: Суб 24 лют, 2018 08:36
Інкогніто написав:
В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.
Аркада принимает деподоговора других банков в качестве «источника»?
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:06
Scholar написав: Інкогніто написав:
В Аркаду на текущий счёт перечислял и заносил деньги. За безнал вообще вопросов нет, мол проблема банка отправителя. За нал трусятся - проверяют, что указывал по доходам в опроснике при открытии счёта месяц назад, был ли доход за прошлый год - при открытии счёта давал декларацию. В итоге, разрешили заносить нал в объёме дохода по декларации за прошлый год. Это только бухгалтера- специалисты проверяли.
Аркада принимает деподоговора других банков в качестве «источника»?
На уровне специалистов ничего брать не хотели, смотрели документы, поданные при открытии счёта. Я при открытии упросил взять декларацию.
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Інкогніто
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:11
Если сразу принести на покупку, то там другая картина - смотрят были ли покупки с 2016г. Если были, то проверки. Я хотел выпытать, что нужно для проверки, но они все боятся лишний раз слово проверка произнести.
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Інкогніто
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Додано: Суб 24 лют, 2018 17:04
IMPRINTER написав:Scholar
скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись
а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?
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J
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Додано: Суб 24 лют, 2018 20:23
J написав: IMPRINTER написав:Scholar
скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись
а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?
нет.
минсдох сам все видит.
все с чего у вас удерживался НДФл ВСЕ ЭТИ ДОХОДЫ ТАМ ЕСТЬ - ЗАРПЛАТА, КЕШБЕКИ И Т.П.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:34
IMPRINTER написав: J написав: IMPRINTER написав:Scholar
скачал с минсдоха декларацию - отнесу на сл. неделе в анал, чтоб заткнулись
а перед тем как скачать, ее сначала надо сдать туда?
нет.
минсдох сам все видит.
все с чего у вас удерживался НДФл ВСЕ ЭТИ ДОХОДЫ ТАМ ЕСТЬ - ЗАРПЛАТА, КЕШБЕКИ И Т.П.
Кроме %
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:41
Scholar
Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит
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