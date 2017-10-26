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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:44
IMPRINTER написав:Scholar
Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит
Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела
... делайте хоть что-нибудь!
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