Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела
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Додано: Суб 24 лют, 2018 22:44
Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:13
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:50
ну а шо делать то в "государстве по-новому" -- в государстве абсурда?
Нуна нарисовать абсурдную декларашку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:02
clientage
Зачем? В банк можно принести справки о выплаченных процентах. Такой же «подтверждающий» документ, как и декларация
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:04
Шо за справки, выписки за год шоли, по 50..100грн каждая да из 5..10 банков?
И эт скока времени их собирать то? Т.е. все клерки при деле -- рисуют бамажки.
Да и нести прийдется во все те же 5..10 банков, т.е. нуна будет заготовить 5..10 копий каждой справочки... нотариально заверенной?
А не пора ли завести к-л Єдине Державне Бюро Кредитоспроможності Клієнта Банку, которое на основании текущих (инет-)справок о доходах/кредитах клиента будет рисовать ему рейтинг Кредитоспроможності - A/B/C/D. НБУ там шото уже готовит -- новое стойло для пересічного
... делайте хоть что-нибудь!
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