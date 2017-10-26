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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:44

  IMPRINTER написав:Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:13

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела :)


Угу, чтобы обратным счетом суммы остатков определили
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:50

  Scholar написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела :)


Угу, чтобы обратным счетом суммы остатков определили

ну а шо делать то в "государстве по-новому" -- в государстве абсурда?
Нуна нарисовать абсурдную декларашку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:02

clientage

Зачем? В банк можно принести справки о выплаченных процентах. Такой же «подтверждающий» документ, как и декларация
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:04

  Scholar написав:clientage

Зачем? В банк можно принести справки о выплаченных процентах. Такой же «подтверждающий» документ, как и декларация

Шо за справки, выписки за год шоли, по 50..100грн каждая да из 5..10 банков?
И эт скока времени их собирать то? Т.е. все клерки при деле -- рисуют бамажки.
Да и нести прийдется во все те же 5..10 банков, т.е. нуна будет заготовить 5..10 копий каждой справочки... нотариально заверенной?
А не пора ли завести к-л Єдине Державне Бюро Кредитоспроможності Клієнта Банку, которое на основании текущих (инет-)справок о доходах/кредитах клиента будет рисовать ему рейтинг Кредитоспроможності - A/B/C/D. НБУ там шото уже готовит -- новое стойло для пересічного :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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