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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

почти все банки уже давно требуют документы при обнале матпомощи, а тут походу сумма запредельная, так что подозрение за обнальный схематоз небеспочвенное, именно за такие операции нбу и штрафует банки
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:59

он пишет что общая сумма несколько дневных лимитов = около 150к, но как там на самом деле мыж не знаем
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:26

  J написав:он пишет что общая сумма несколько дневных лимитов = около 150к, но как там на самом деле мыж не знаем

насколько я знаю, есть лимиты по обналичке денег с юрлица, к примеру в идее - это всего 50 тыщ в месяц
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:39

  Scholar написав:Скопійовано з фб:
«Добрый вечер! Возник вопрос с Укрсиббанком. Буду рад за совет ;) Ситуация выглядит бредовой, но все же...
Предприятие А предоставило предприятию Б возвратную финансовую помощь согласно договора на р/с в Укрсиббанке. Предприятие Б полученные средства перечислило на свой карточный счёт предприятия в Укрсиббанке, деньги сняты в кассу в пределах лимита по карте не более 50 тыс.грн в сутки и выданы в виде возвратной финансовой помощи сотруднику на основании договора. Общая сумма финансовой помощи в несколько раз выше суточного лимита. Финансовая помощь выдавалась несколько дней.


Вы действительно считаете, что при обналичке таким способом ни у кого не должно возникнуть вопросов?

Там что-то про экономический смысл было. Вы действительно думаете, что реальное предприятие будет брать на себя обязательства, чтобы порционно выдавать сотруднику мифическую финпомощь, на которую поди еще мягкие чеки от ЧПшиноков пытаются пристроить?

Больше похоже на "пробный шар в новых условиях", если судить по цитате, хотя там могут быть недосказанные детали.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:04

ZINCHENKO

Бггг, как я могу что-то «считать»?
«Мопед не мой, я просто разместил объяву»
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:
ПАТ "Асвіо банк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
ПАТ "ТАСкомбанк" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.
Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:19

  Scholar написав:Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:
ПАТ "Асвіо банк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
ПАТ "ТАСкомбанк" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.
Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.


Сырожа на этом отобьётся: http://финбаланс.ком.юа/news/FHVFO-pro ... skontom-99
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:51

Ratatui

Тут интересна не сумма, которую он потеряет. Интересно, за что конкретно прицепились
Scholar
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