Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло