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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11

  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Було б добре... Таким чином автоматично попадем в єврозону, чи скорше євробаксзону ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:32

  Scholar написав:Порошенко на зустрічі з «відомими блогерами», а потім і публічно пообіцяв валютну лібералізацію, нульову декларацію і податкову аміністію. Цікаво коли і на яких умовах


Имеете, что из Панамы привезти? :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:48

  chipmunk написав:Було б добре... Таким чином автоматично попадем в єврозону, чи скорше євробаксзону ;)


Саме в єврозону (валютну) нам поспішати не слід. Ціни в євро швидко вирівняються з «основними країнами», а доходи суттєво відстануть
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:50

  Ratatui написав:
  Scholar написав:Порошенко на зустрічі з «відомими блогерами», а потім і публічно пообіцяв валютну лібералізацію, нульову декларацію і податкову аміністію. Цікаво коли і на яких умовах


Имеете, что из Панамы привезти? :D


Имею что вывезти. Не так далеко, конечно, билеты не окупятся. Держать в наших палестинах под 3% не виду смысла
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:52

  clientage написав:
  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:


Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло
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