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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11

  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Було б добре... Таким чином автоматично попадем в єврозону, чи скорше євробаксзону ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:32

  Scholar написав:Порошенко на зустрічі з «відомими блогерами», а потім і публічно пообіцяв валютну лібералізацію, нульову декларацію і податкову аміністію. Цікаво коли і на яких умовах


Имеете, что из Панамы привезти? :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:48

  chipmunk написав:Було б добре... Таким чином автоматично попадем в єврозону, чи скорше євробаксзону ;)


Саме в єврозону (валютну) нам поспішати не слід. Ціни в євро швидко вирівняються з «основними країнами», а доходи суттєво відстануть
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:50

  Ratatui написав:
  Scholar написав:Порошенко на зустрічі з «відомими блогерами», а потім і публічно пообіцяв валютну лібералізацію, нульову декларацію і податкову аміністію. Цікаво коли і на яких умовах


Имеете, что из Панамы привезти? :D


Имею что вывезти. Не так далеко, конечно, билеты не окупятся. Держать в наших палестинах под 3% не виду смысла
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:52

  clientage написав:
  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:


Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:47

Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)
grom
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:37

  grom написав:Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)


Самое свежее из лички:
«Коллега пошёл в Ощад, вчера узнал, что заблочили карту, МКшку. Предъявляют много операций ПОПОЛНЕНИЯ карты по СЭП по 10...20К за последний квартал, подозревают дробление при неофиц. коммерч. деятельности. Реально порядка 10...15 операций на общую сумму ~100К/мес. Попросили подтвердить счета/договоры от контрагентов, что они личные, а не ФОПовские и дать выписку по счетам за квартал.Есть инф, что порядка 10 запросов по отделению сейчас мониторится :(«

«Он просто кредитку с хорошим лимитом под 100К гасит частями. Там же и грейс на каждую трату, вот он потратил и через 25..30дн погасил, на ту сумму, что и потратил.. а у него финмон спрашивает: почему так часто гасишь и маленькими частями».
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:39

  grom написав:Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)


Мы тоже будем с волнением ждать Вашего отчета
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42

  Scholar написав: Попросили подтвердить счета/договоры от контрагентов, что они личные, а не ФОПовские

видимо пополнения на счет приходят от других лиц
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