Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло
Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)
grom написав:Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)
Самое свежее из лички: «Коллега пошёл в Ощад, вчера узнал, что заблочили карту, МКшку. Предъявляют много операций ПОПОЛНЕНИЯ карты по СЭП по 10...20К за последний квартал, подозревают дробление при неофиц. коммерч. деятельности. Реально порядка 10...15 операций на общую сумму ~100К/мес. Попросили подтвердить счета/договоры от контрагентов, что они личные, а не ФОПовские и дать выписку по счетам за квартал.Есть инф, что порядка 10 запросов по отделению сейчас мониторится «
«Он просто кредитку с хорошим лимитом под 100К гасит частями. Там же и грейс на каждую трату, вот он потратил и через 25..30дн погасил, на ту сумму, что и потратил.. а у него финмон спрашивает: почему так часто гасишь и маленькими частями».
grom написав:Что то никто не отписывается о беспределе финмона, может нет случаев на слуху? А то придет время доставать с счета много гривен и тутже ложить туда же на счет многа баксо-денег и этот момент я жду с волнением)