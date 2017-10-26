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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

  J написав:
  Scholar написав: Попросили подтвердить счета/договоры от контрагентов, что они личные, а не ФОПовские

видимо пополнения на счет приходят от других лиц


Нет, пополнения приходили со своих счетов. 99%, что банк это видел. Но финмон принудил доказать это БУМАЖНЫМИ выписками за ПОЛГОДА

«Вообщем чел дал скопировать депозитные договора и выписки по текущим за полгода!! в 2х или 3х банках откуда были б/н переводы на Ощад.»
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інфа по фінімоніках від ще одного укр. банку

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

  greenozon написав:інфа по фінімоніках від ще одного укр. банку

http://prntscr.com/ir10aj

:shock:


Ужас
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:30

  Scholar написав:
  clientage написав:
  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:


Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло

Проект
Закон України "Про валютну лібералізацію"

Стаття 1. В Україні дозволені будь-які операції з валютою, які не заборонені законом
Стаття 2. В Україні заборонені усі операції з валютою, крім продажу валюти державі. :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:07

  Victor37 написав:Стаття 2. В Україні заборонені усі операції з валютою, крім продажу валюти державі. :D

кстати кто то писал что пытался продать валюту в ощаде - не срослось из-за мониторинга
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