Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.
Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло
Проект Закон України "Про валютну лібералізацію"
Стаття 1. В Україні дозволені будь-які операції з валютою, які не заборонені законом Стаття 2. В Україні заборонені усі операції з валютою, крім продажу валюти державі.
IMPRINTER написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ... даже налоговая дает срок до 1 мая ...
маразм крепчал
Получил аналогичное сообщение, после того как досрочно погасил часть кредита, (кинул 10 тыс. из 30 тыс. задолженности). Думаю просто совпадение. Менеджер в банке объяснила, что они с начала года актуализируют информацию по клиентам. Проверили паспортные данные, ИНН, номер телефона, дали подписать анкету "что я не террорист..." и все.
в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета ___________ Там є слово тощо - що в тощо включається?
Квесторе_поверніться написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета ___________ Там є слово тощо - що в тощо включається?
Ніхто і не може знати: правила внутрішнього фінмону - таємниця. Хіба хтось по знайомству розповість, що там
Цікаво читати різні коментарі і інтерв‘ю, що більшість впливових людей підтримує нульову декларацію, але говорити про це на загал і реально вводити - не готові. Пісяються за рейтинги після істерик професійних «антикорупціонерів».
До тих пір у фінмону будуть розв‘язані руки вибірково нагинати кого завгодно і коли завгодно. Зручно для дійки