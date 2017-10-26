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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:29
Лошадки-банк
Julio написав: Scholar написав: Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
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