|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:29
Лошадки-банк
Julio написав: Scholar написав: Banki написав:
новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03
Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5273
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:03
Ratatui написав:
Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Даю 90%, что у швали все давно отмыто, оформлено как положено и ничего амнистировать за % не нужно
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|30588
|
|
|0
|1936
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|
|0
|5034
|
реклама
|