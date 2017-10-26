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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:29
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Лошадки-банк
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03
Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:03
Даю 90%, что у швали все давно отмыто, оформлено как положено и ничего амнистировать за % не нужно
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31
Scholar
Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:07
Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:08
отчет
Опубліковано Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. В Звіті міститься інформація про діяльність Держфінмоніторингу за вказаний період – рейтинги за результатами 5 Раунду взаємної оцінки Moneyval, статистика отриманих повідомлень, інформація щодо аналітичної діяльності Служби з прикладами типових схем відмивання коштів, інформація про міжнародне та міжвідомче співробітництво та ін.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14
А недоплата это : воровство или коррупция?
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