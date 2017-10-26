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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Лошадки-банк

  Julio написав:
  Scholar написав:
  Banki написав:новая волна, сегодня получил письмо в ИБ


Декларацию просят?

На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

  Scholar написав:При цьому МВФ - проти амністії
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635227/

Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде


Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:03

  Ratatui написав:
  Scholar написав:При цьому МВФ - проти амністії
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635227/

Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде


Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.


Даю 90%, что у швали все давно отмыто, оформлено как положено и ничего амнистировать за % не нужно
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31

Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:07

  Ratatui написав:Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:


Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:08

отчет

Опубліковано Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. В Звіті міститься інформація про діяльність Держфінмоніторингу за вказаний період – рейтинги за результатами 5 Раунду взаємної оцінки Moneyval, статистика отриманих повідомлень, інформація щодо аналітичної діяльності Служби з прикладами типових схем відмивання коштів, інформація про міжнародне та міжвідомче співробітництво та ін.

http://finmonitoring.in.ua/v-zviti-derz ... akademiyi/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14

  Scholar написав:
  Ratatui написав:Scholar

Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади. :mrgreen:


Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция


А недоплата это : воровство или коррупция? :shock:
Ratatui
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