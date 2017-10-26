а як трактувати тоді переплату?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:17
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:17
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Корупція ясна річ - хабар
Хм, я таки раз переплатив ЄСВ... Що тепер буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:20
Не тільки хабар. Можна ще і на свою фірму заплатити, наприклад. Чи на зятя. Чи земельку на шарика прихватизувати. Ніби хабаря і нема, а корупція - є. Неправомірна вигода називається. І корупційні злочини під амністію не попадають
П.С. По відредагованому повідомленню зрозумів, що стьоб ))
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:39
Бабушки с крыжовником как правило безакцизными (контробасом) сигаретками часто подторговывают.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:14
Скотынякы. В тюрьму их, без права переписки
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23
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Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.
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