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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ratatui написав:А недоплата это : воровство или коррупция?


а як трактувати тоді переплату? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:17

  greenozon написав:
  Ratatui написав:А недоплата это : воровство или коррупция?


а як трактувати тоді переплату? :)


Про яку переплату йдеться?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  greenozon написав:а як трактувати тоді переплату?

Корупція ясна річ - хабар
Хм, я таки раз переплатив ЄСВ... Що тепер буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:20

  chipmunk написав:
  greenozon написав:а як трактувати тоді переплату?

Корупція ясна річ - хабар


Не тільки хабар. Можна ще і на свою фірму заплатити, наприклад. Чи на зятя. Чи земельку на шарика прихватизувати. Ніби хабаря і нема, а корупція - є. Неправомірна вигода називається. І корупційні злочини під амністію не попадають

П.С. По відредагованому повідомленню зрозумів, що стьоб ))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:39

  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:Ratatui

Недоплата налогов - это воровство у государства (?). В таком случае воров - половина страны. Если не больше


вся страна без иключения.
бабушка, которая продает собственноручно собранный крыжовник возле метро - тоже воровка - не делится с депутатами доходом.


Бабушки с крыжовником как правило безакцизными (контробасом) сигаретками часто подторговывают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:14

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:Ratatui

Недоплата налогов - это воровство у государства (?). В таком случае воров - половина страны. Если не больше


вся страна без иключения.
бабушка, которая продает собственноручно собранный крыжовник возле метро - тоже воровка - не делится с депутатами доходом.


Бабушки с крыжовником как правило безакцизными (контробасом) сигаретками часто подторговывают.


Скотынякы. В тюрьму их, без права переписки
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:23

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Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:30

  Ratatui написав:Scholar

Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.


Согласен. Тогда уж всеобщее декларирование и контроль расходов
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