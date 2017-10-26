Это ФОП, айтишник. Попалось в ленте ФБ. Не встречал айтишников-мойщиков
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:15
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:28
Ааа, эт те перцы, шо решили в один прекрасный день слить со своих ПионЭров, ЭдКешей и ВэбМани все-все до копейки, заработанное за весь год на карту бегемота (которая хорошо вяжется на те экки) и сразу её обналичить. Причём, на одну карту могут лить сразу 2..3 пионЭра, которым просто лень открыть парочку своих личных карт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:07
Там ФОП
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:58
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вони вивчають вас, ви вивчаєте їх. Нарада з питань фінмону
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:13
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41
На деле - эти бабушки и тетки - очень удобные для людей. Не думаю , что нужно "делиться с государством, с депутатами и Петей" теми 10 копейками - процента от сделки, когда я покупаю свежие абрикосы или малину на остановке трамвая. Что бы доехать до рынка , а потом еще там топать - он же огромный. И так же обратно ради фруктов - у кого найдется пара -часов среди дня ? Я могу обойтись без пучка петрушки - но ужин будет не такой аппетитный. На базаре в основном перекупки торгуют. Я за бабушек - и тетечек на остановках, если они не торгуют круглосуточно сигаретами там, мясом, молоком и тп, а у нас в Днепре есть такое заветное место, обычно там никого нет, мясом -сигаретам не торгуют, но если кому продать 1 кг слив с дерева или абрикос , пучок петрушки - приходят - все быстро продается - и бабули тут же уходят. Сигаретами там никто не торгует. Кто поедет на рынок продавать 2 -3 кг слив ? И никто не поедет покупать пучок петрушки. В супермаркете - зелень не пахнет - не живая, "пластмассовая". Я фрукты люблю и зелень - если бы не эти бабушки - то максимум 2 раза в неделю на рынок смог бы. А так практически каждый день в сезон, конечно. Но по ним видно , что они со своего сада -огорода. Кстати милиция их иногда гоняет. Моему возмущению нет предела. Они не сидят никогда там часами, 100% не торгуют сигаретами и там не задерживаются, чаще там пусто, товар улетает . Бывает увидишь бабуля сумку раскрывает - пока подойдешь - все забрали , у нее слив было - 2.5 кг
Может лучше начать порядок наводить с серьезных вещей ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:45
А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:48
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вводити спецмесця для торгівлі(тобто там і тіко там і за гроші) то є дурня, це не перехід вулиці чи виготовлення бомб. Так само як фоп-рахунки, наприклад. А то далі і гуляти у дворі заборонять, тіко в парку і за гроші
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:53
Вы не правы. Переходить улицу в неположенном месте - это опасно. Для всех. И кто переходит, и кто едет, и даже кто рядом проходит. Аналогично парковаться на газоне - это всем мешает и портит жизнь. А 2-3 бабушки - бывает мама с дочкой 10 лет, с 3 кг фруктов кому мешает ? ОНи не посреди дороги стоят, и не на остановке, а скромно в уголке - метров 15 от остановки. Они как правило НЕ СИДЯТ , а СТОЯТ. Большую часть года там пусто. Только в сезон фруктов и овощей. Надеюсь все это сохранится. Это не оптовые торговки, не пьянь и тп. Бабки которые сидят часами с сигаретами и невесть чем- это другое. Вас послушать - так если соседу одалживаю стольник на 2 дня - так я должен оформиться частным предпринимателем ? Выгод я не получаю конечно , так ведь и те, кто со своего сада торгует - не ясно - больше вкладывают в свой сад или получают от него? Если не по 20 кг в день продают. У меня соседка имеет во дворе 2 абрикосы. Я к ней хожу и покупаю у нее прямо с дерева за символическую цену. Можно собирать самостоятельно. Это в центре - 50 метров от моего дома. Что скажете ? Уклонение от налогов ?
Очень плохо отношусь к людям, которые ничего не могут , и начинают цепляться к ерунде- мелочам. А тут по сути хорошее дело. Понятно если круглый год сидят часами с мутным товаром то согласен с вами. У соседа ребенок подрос, он ванночку детскую через инет продал - обложить его налогом ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 29 бер, 2018 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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