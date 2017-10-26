Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41

Ratatui написав: Scholar



Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро. Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.

На деле - эти бабушки и тетки - очень удобные для людей. Не думаю , что нужно "делиться с государством, с депутатами и Петей" теми 10 копейками - процента от сделки, когда я покупаю свежие абрикосы или малину на остановке трамвая. Что бы доехать до рынка , а потом еще там топать - он же огромный. И так же обратно ради фруктов - у кого найдется пара -часов среди дня ? Я могу обойтись без пучка петрушки - но ужин будет не такой аппетитный. На базаре в основном перекупки торгуют. Я за бабушек - и тетечек на остановках, если они не торгуют круглосуточно сигаретами там, мясом, молоком и тп, а у нас в Днепре есть такое заветное место, обычно там никого нет, мясом -сигаретам не торгуют, но если кому продать 1 кг слив с дерева или абрикос , пучок петрушки - приходят - все быстро продается - и бабули тут же уходят. Сигаретами там никто не торгует. Кто поедет на рынок продавать 2 -3 кг слив ? И никто не поедет покупать пучок петрушки. В супермаркете - зелень не пахнет - не живая, "пластмассовая". Я фрукты люблю и зелень - если бы не эти бабушки - то максимум 2 раза в неделю на рынок смог бы. А так практически каждый день в сезон, конечно. Но по ним видно , что они со своего сада -огорода. Кстати милиция их иногда гоняет. Моему возмущению нет предела. Они не сидят никогда там часами, 100% не торгуют сигаретами и там не задерживаются, чаще там пусто, товар улетает . Бывает увидишь бабуля сумку раскрывает - пока подойдешь - все забрали , у нее слив было - 2.5 кгМожет лучше начать порядок наводить с серьезных вещей ?