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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:10
kalinavalera1
Вот сходить за 50 метров и прикупить абрикос со двора конечно это хорошо. Если бабушка принесла козьего молочка под подъезд и вам продала прекрасно! Но вот если её дедушка прибил свинью и продает мяско с земли у перехода это полная фигня.
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Ratatui
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:15
Ratatui
Согласен 100%. У нас никто не стоит прямо на остановке, даже те, что с мутным товаром. А стоят в отдалении - вроде бы не далеко от остановки - но не на пути - где люди идут, а в уголках, под деревом . Я хотел договориться с теми , что с остановки - что бы под подъезд, но они не хотят - может не уверены - выйду- не выйду. А соседка с абрикосами - так реально живет рядом и сама на дерево не может залезть
. Так что ей помогают - чаще не я. Но можно и самому с дерева нарвать. Если у человека не опт, не сигареты - не рыба-мясо мутного происхождения , а пришел с 3 кг фруктов - овощей - думаю это хорошее дело. И если не стоит на пути ни у кого. Но у нас как раз на пути не стоят.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Чет 29 бер, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:17
Ребята, о чем спор? Если хотим жить в нормальной стране, налоги должны платить все без исключения. Точка.
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deniska
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Додано: Чет 29 бер, 2018 17:25
deniska написав:
Ребята, о чем спор? Если хотим жить в нормальной стране, налоги должны платить все без исключения. Точка.
Тут я вам как психолог отвечу - если хотим жить в нормальной стране - то у всех должно быть чувство меры. Знаете определение и признак - психически не нормального человека ? У него нарушено чувство меры. Психи ведь не постоянно буйные. Есть такие тихие .... так что налоги должны платить наверное не все, а я бы сказал - что те, кто получает прибыль больше какой-то суммы, к примеру больше 300 или 500 гр в месяц. Именно прибыль. А то сосед, который ванночку продал за 200 гр не ясно - получил ли прибыль ? Он ее покупал за 280 гр. Все хорошо в меру. И если я 1 кг клубники куплю возле остановки - это нормально. Пока ее до рынка довезут - она потечет.
Все эти цепляния на фоне миллионной коррупции просто ужасают. Но согласен - сосед не должен стоять на остановке с ванночкой
, злят бабки - с поношенной обувью и вязанными носками типа такого - но у нас такого практически нет. Эти могут и на рынок - носки не потекут и не увянут - как фрукты -овощи. Это кстати витамины и здоровье нации.
Кстати эти бабушки - тетечки- девочки - даже дедушки бывают - с фруктами- у нас так - вряд ли имеют вклады в банках с этой торговли. Не нужно быть такими мелочными.
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kalinavalera1
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