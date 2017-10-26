Додано: Чет 29 бер, 2018 17:25

deniska написав: Ребята, о чем спор? Если хотим жить в нормальной стране, налоги должны платить все без исключения. Точка. Ребята, о чем спор? Если хотим жить в нормальной стране, налоги должны платить все без исключения. Точка.

Тут я вам как психолог отвечу - если хотим жить в нормальной стране - то у всех должно быть чувство меры. Знаете определение и признак - психически не нормального человека ? У него нарушено чувство меры. Психи ведь не постоянно буйные. Есть такие тихие .... так что налоги должны платить наверное не все, а я бы сказал - что те, кто получает прибыль больше какой-то суммы, к примеру больше 300 или 500 гр в месяц. Именно прибыль. А то сосед, который ванночку продал за 200 гр не ясно - получил ли прибыль ? Он ее покупал за 280 гр. Все хорошо в меру. И если я 1 кг клубники куплю возле остановки - это нормально. Пока ее до рынка довезут - она потечет.Все эти цепляния на фоне миллионной коррупции просто ужасают. Но согласен - сосед не должен стоять на остановке с ванночкой, злят бабки - с поношенной обувью и вязанными носками типа такого - но у нас такого практически нет. Эти могут и на рынок - носки не потекут и не увянут - как фрукты -овощи. Это кстати витамины и здоровье нации.Кстати эти бабушки - тетечки- девочки - даже дедушки бывают - с фруктами- у нас так - вряд ли имеют вклады в банках с этой торговли. Не нужно быть такими мелочными.