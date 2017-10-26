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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17
kalinavalera1 написав: Ratatui написав:
Поэтому прозябать нам долго. Кто-то жалеет бабушку, кто-то Розенблатта, кто-то ещё кого-то бо вместе в армии служили.
Да уж Розенблатт такой жалостливый и умилительный няшка а главное такой бедный
, он прям один в один со школьницей которая иногда с мамой или сама сливы приносит со своего двора, которые вырастила. Просто один к одному ситуация. Я школьницу эту не жалею. Обычная девочка. Токо прибыли у нее нет , или ничтожная прибыль. Нечего у нее налогом облагать. Я фанат хороших свежих фруктов - вы меня задели за наболевшее. Лучше бы Розенблаттов отслеживали. Бабульки и тетечки не ворованным торгуют. А со своего сада и по случаю. Хорошо если вернут что за полив за воду заплатили. Есть борзые торговки - и бабки в том числе - сидят с вяленой рыбой, ливером, сигаретами и хреном круглосуточно СО СКАМЕЕЧКАМИ. Гнать этих.
Неважно кто няшка. Не повезло Розенблатту с фотографией, но он должен отвечать за свои миллионы , а кто-то за свои копейки. Тут уж как у кого получилось или кто, на, что учился.
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Ratatui
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