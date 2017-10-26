kalinavalera1 написав:

Ratatui написав: Поэтому прозябать нам долго. Кто-то жалеет бабушку, кто-то Розенблатта, кто-то ещё кого-то бо вместе в армии служили. Поэтому прозябать нам долго. Кто-то жалеет бабушку, кто-то Розенблатта, кто-то ещё кого-то бо вместе в армии служили.

Да уж Розенблатт такой жалостливый и умилительный няшка а главное такой бедный, он прям один в один со школьницей которая иногда с мамой или сама сливы приносит со своего двора, которые вырастила. Просто один к одному ситуация. Я школьницу эту не жалею. Обычная девочка. Токо прибыли у нее нет , или ничтожная прибыль. Нечего у нее налогом облагать. Я фанат хороших свежих фруктов - вы меня задели за наболевшее. Лучше бы Розенблаттов отслеживали. Бабульки и тетечки не ворованным торгуют. А со своего сада и по случаю. Хорошо если вернут что за полив за воду заплатили. Есть борзые торговки - и бабки в том числе - сидят с вяленой рыбой, ливером, сигаретами и хреном круглосуточно СО СКАМЕЕЧКАМИ. Гнать этих.